Онколог Батухтина: хронические травмы из-за зубных протезов бывают причиной рака языка

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Язык нередко становится местом для самых разных травм. И чем чаще они возникают, тем выше риск опасных осложнений.

Хронические травмы языка и слизистой полости рта, например, из-за некачественных коронок, плохих пломб или зубных протезов могут стать причиной опухолей. Также к факторам риска рака языка относят увлечение алкоголем, папилломавирус человека, употребление курительного табака. Об этом рассказала врач-онколог Елена Батухтина.

"Здесь же можно говорить о хронической травме слизистой оболочки, возникающей от зубных протезов, острых зубов, неправильной реставрации или имплантатов, особенно в сочетании с плохой гигиеной полости рта, — объяснила она "Аргументам и фактам". — Есть исследования, показывающие, что у пациентов с длительным использованием зубных протезов более низкий риск развития рака языка. Это может быть связано с хорошо подобранным зубным протезом и регулярным наблюдением у врача со своевременной коррекцией".

Скорость возникновения опухоли зависит от её типа. К симптомам рака языка относят наличие красных или белых пятен на языке, которые не проходят, долго не заживающих уплотнений и язвочек на языке, ощущение онемения, боли, жжения, а также необъяснимая кровоточивость и проблемы с движением этого органа. К счастью, рак языка хорошо лечится, особенно при своевременной диагностике.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.