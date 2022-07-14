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Врач-онколог Елена Богуш: "Хроническая инфекция в полости рта может спровоцировать онкологию"

Здоровье

По частоте обнаружения опухоли языка занимают третье место среди всех злокачественных новообразований головы и шеи. Средний возраст пациентов составляет 60 лет, мужчины болеют в 5-6 раз чаще женщин. О том, какие факторы приводят к появлению злокачественных образований на языке и какие есть методы диагностики, рассказала читателям Pravda.Ru врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш.

болезни языка
 

Факторы появления злокачественных образований

Среди основных факторов, способствующих развитию опухолей языка:

  • вредные привычки: курение, особенно в сочетании с употреблением крепкого алкоголя, жевание различных смесей;
  • фоновые процессы: зоны ороговения слизистой языка (лейкоплакия), которые ощущаются как участки шероховатости и имеют вид белых пятен или бляшек;
  • хроническая инфекция в полости рта;
  • хроническая травматизация слизистой оболочки полости рта (разрушенными зубами и их корнями, некачественно изготовленными протезами).

В начальном периоде наблюдаются безболезненные узелки, уплотнения, поверхностные язвы или трещины, которые не поддаются лечению. Пациенты могут предъявлять жалобы на дискомфорт при приеме пищи в виде жжения или покалывания. С течением времени практически всегда возникает боль разной интенсивности, отдающая в ухо, висок. Из-за присоединения инфекции и распада опухоли появляется зловонный запах изо рта. При локализации опухоли в корне языка нарушается его подвижность, глотание.

При стадировании процесса учитывается размер первичной опухоли и степень ее распространения на прилежащие ткани — кости, гайморову пазуху, жевательный аппарат, магистральные сосуды. Кроме того, оценивается состояние регионарных лимфатических узлов, наличие/отсутствие отдаленных проявлений.

Как определить болезнь

Диагноз устанавливается на основании данных расспроса, осмотра, цитологического и гистологического исследования материала из первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов, а также результатов инструментального обследования — эндоскопические методы, УЗИ, КТ/МРТ/ПЭТ-КТ.

Необходимо особо отметить, что оценка всех пациентов до лечения должна проводиться хирургом-онкологом, специализирующимся на опухолях головы и шеи. В задачу специалиста входит определение степени распространения опухоли, оценка функционального статуса пациента и возможности проведения хирургического лечения, разработка плана наблюдения, который включает обследование зубов, режим питания и здорового образа жизни, а также дополнительные вмешательства, необходимые для полной реабилитации.

Восстановление языка после тотальной или субтотальной глоссэктомии (удаление языка) остается сложной задачей. Отсутствие донорской ткани, которая хотя бы отдаленно напоминала ткань языка и соответствовала бы его функциональным задачам, вынуждает хирургов выбирать лучшее из доступного. Одним из перспективных методов является применение для реконструкции языка фрагмента широчайшей мышцы спины. Его использование обеспечивает относительно удовлетворительное качество артикуляции, восстановление глотания. Задача хирурга — обеспечить этим пациентам лучшее качество жизни.

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