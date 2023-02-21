Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нутрициолог Воистинных: с каждой диетой люди всё больше сбивают метаболизм и набирают вес
Вучич предрёк эскалацию украинского конфликта и ужесточение боевых действий
Крутаков: Зеленского ожидает "политическая смерть" после переговоров России и Украины
Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ
Путин сообщил, что Россия приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США
Певец Стас Михайлов сообщил, что артисты РФ испытывают финансовые трудности из-за СВО
Советник президента США: Запад не представляет угрозу для России, о которой заявил Путин
Путин: США не исключают возможности натурального испытания ядерного оружия
Politico: глава ЦРУ Бёрнс предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи

Гинеколог Волкова: кунжутное семя благотворно влияет на синтез женских половых гормонов

1:33
Здоровье

Далеко не всегда бороться с гормональными изменениями после менопаузы следует за счёт таблеток. Иногда на помощь приходят и продукты питания.

Гинеколог Волкова: кунжутное семя благотворно влияет на синтез женских половых гормонов

Гормонозаместительная терапия широко используется врачами для помощи женщинам в постклимактерическом периоде. Однако возрастные изменения гормонального фона можно корректировать не только таблетками, но и определёнными продуктами питания, как поведала врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

"Мои пациенты, даже самые скептики, неоднократно соглашались с мнением, что иногда простая коррекция рациона питания в сумме с общим успокоением, отдыхом, повышением своей активности могли годами продлевать хорошее самочувствие без назначения таблетированных препаратов для коррекции гормонального фона, — пишет Волкова в своём Telegram-канале. — Но помним, что каждая история индивидуальна и тонкую грань может распознать порой лишь взгляд профессионала, поэтому знания — это отлично, а тактические решения оставим вашему врачу".

Она подчёркивает, что продукты не заменяют гормональную терапию, если она действительно нужна, но поддерживают жизненный тонус и красоту. К пяти важным продуктам она относит кунжутное семя, благотворно влияющее на синтез женских половых гормонов, семена льна, соевые бобы, грецкие орехи, фисташки, арахис и другие орехи, а также красное вино в умеренных количествах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США задумались над тем, что будет, если Россия прекратит поставки палладия

Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.

BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ
Зрители осудили проведение ледового шоу Татьяны Навки в центре Москвы
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Пленный рассказал о британских и канадских наёмниках в ВСУ
Зеленский объяснил, почему не выводит войска из Артёмовска
Роман Костомаров находится в критическом состоянии
Роман Костомаров находится в критическом состоянии
Последние материалы
Нутрициолог Воистинных: с каждой диетой люди всё больше сбивают метаболизм и набирают вес
Вучич предрёк эскалацию украинского конфликта и ужесточение боевых действий
Крутаков: Зеленского ожидает "политическая смерть" после переговоров России и Украины
Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ
Путин сообщил, что Россия приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США
Певец Стас Михайлов сообщил, что артисты РФ испытывают финансовые трудности из-за СВО
Психолог: "Желание нарцисса — во что бы то ни стало достичь цели"
Советник президента США: Запад не представляет угрозу для России, о которой заявил Путин
Путин: США не исключают возможности натурального испытания ядерного оружия
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников