Гинеколог Волкова: кунжутное семя благотворно влияет на синтез женских половых гормонов

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Далеко не всегда бороться с гормональными изменениями после менопаузы следует за счёт таблеток. Иногда на помощь приходят и продукты питания.

Гормонозаместительная терапия широко используется врачами для помощи женщинам в постклимактерическом периоде. Однако возрастные изменения гормонального фона можно корректировать не только таблетками, но и определёнными продуктами питания, как поведала врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

"Мои пациенты, даже самые скептики, неоднократно соглашались с мнением, что иногда простая коррекция рациона питания в сумме с общим успокоением, отдыхом, повышением своей активности могли годами продлевать хорошее самочувствие без назначения таблетированных препаратов для коррекции гормонального фона, — пишет Волкова в своём Telegram-канале. — Но помним, что каждая история индивидуальна и тонкую грань может распознать порой лишь взгляд профессионала, поэтому знания — это отлично, а тактические решения оставим вашему врачу".

Она подчёркивает, что продукты не заменяют гормональную терапию, если она действительно нужна, но поддерживают жизненный тонус и красоту. К пяти важным продуктам она относит кунжутное семя, благотворно влияющее на синтез женских половых гормонов, семена льна, соевые бобы, грецкие орехи, фисташки, арахис и другие орехи, а также красное вино в умеренных количествах.

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