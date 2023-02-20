Уролог Курышкина: накапливающийся в организме пластик угнетает мужскую фертильность

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время качество сперматозоидов постоянно ухудшается. Эксперт назвала несколько ключевых причин данного явления.

Ухудшение показателей спермограмм отмечается во многих странах мира. И одни только вредные привычки вроде табакокурения или употребление алкогольных напитков в больших количествах не объясняют этого тренда. Существуют и многие другие факторы риска, как полагает врач-уролог Юлия Курышкина.

"Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества, — цитирует специалиста портал Life. — Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате, избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе, органов малого таза".

Среди прочих причин уролог называет количество пластика, которое со временем накапливается в мужском организме и угнетающе воздействует на фертильность, а также неразборчивость в половых связях. Это приводит к венерическим заболеваниям, которые тоже ухудшают качество сперматозоидов.

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