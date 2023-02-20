Нутрициолог Давидян: кальмары не рекомендуются кормящим матерям и детям до трех лет

За счёт своей низкой калорийности и полезным компонентам кальмар входит в состав средиземноморской и восточноазиатской диет. Это отличный продукт питания, но и он не лишен ограничений.

Кальмары относятся к категории низкокалорийных продуктов, в которых содержится много белка. К примеру, в порции мяса кальмара весом 100 граммов всего 92 килокалории, 16 граммов белка, 1 грамм жира и 3 грамма углеводов. Также в состав этого мяса входят витамины группы B, калий, селен, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Об этом рассказала нутрициолог Анжела Давидян.

"Безусловно, кальмар должен присутствовать в рационе людей, заботящихся о своем здоровье и фигуре, — цитирует эксперта РБК. — Тем не менее, слишком часто употреблять его не стоит. Достаточно одного-двух раз в неделю. Во-первых, чем больше разных продуктов мы едим в течение недели, тем лучше. Во-вторых, в кальмаре содержится холестерин. Несмотря на то, что основной его синтез приходится на печень, слишком налегать на холестеринсодержащие продукты не стоит".

Кальмары полезны для укрепления сердечно-сосудистой системы, работы мозга, борьбы с окислительным стрессом. Однако их не рекомендуется давать в пищу кормящим мамам и детям до трех лет. Наконец, вредными будут кальмары для жертв подагры в стадии обострения, так как они содержат изрядное количество пуринов.

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