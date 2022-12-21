Полезное меню на Новый год: рецепты без майонеза

Новый год всё ближе, и многие хозяйки уже начали составлять список продуктов для застолья. Но чтобы избежать тяжести в желудке и лишних килограммов после праздников, к выбору рецептов нужно отнестись с особой ответственностью. В первую очередь внимание стоит обратить на варианты без использования майонеза и масла. Эксперт интернет-магазина Shopping Live Наталья Гамаюнова поделилась идеями блюд, которые украсят новогодний стол и не навредят фигуре.

Рецепты блюд для новогоднего застолья

Тарталетки с крабовыми палочками

Отличный вариант для тех, кто не может расстаться с крабовым салатом, но хочет порадовать близких более лёгкой и необычной закуской.

Ингредиенты

Тарталетки – 12 штук.

Крабовые палочки – 1 упаковка.

Яйца куриные – 3 штуки.

Плавленый сыр сливочный – 200 г.

Чеснок – 6 зубчиков.

Укроп – 4 веточки.

Как готовить

Куриные яйца необходимо отварить, остудить и очистить. Крабовые палочки, вареные яйца и чеснок очень мелко нарезать. В миску к плавленому сыру добавить нарезанные ингредиенты, тщательно перемешать. Выложить массу в тарталетки, украсить веточками укропа.

Канапе с огурцом и красной икрой

Канапе не обязательно должно включать в себя хлеб. Свежие огурцы станут отличной основой для легкой закуски, а красная икра придаст ей утонченный вкус.

Ингредиенты

Огурцы – 1 штука.

Сливочный сыр – 150 г.

Укроп – 10 веточек.

Специи.

Красная икра – 100 г.

Салат латук – 4 листа.

Как готовить

Нарезать огурец крупными брусочками.

Измельчить укроп, смешать его со сливочным сыром и любимыми специями.

С помощью кондитерского мешка выложить смесь на брусочки огурца.

Сверху на сыр выложить красную икру и украсить канапе укропом.

Выложить на тарелку лист салата, а сверху поставить канапе.

Салат из капусты, болгарского перца и корейской моркови

Сочный и полезный овощной салат точно понравится каждому участнику застолья. Кисло-сладкий вкус не оставит равнодушным даже заядлых любителей исключительно тяжёлых блюд, а готовится быстро и содержит много клетчатки.

Ингредиенты

Капуста (белокочанная) – 500 г

Корейская морковь – 150 г

Болгарский перец – 1 штука

Растительное масло – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Как готовить

1. Нашинковать капусту тонкой соломкой на терке или с помощью ножа.

2. Добавить к капусте лимонный сок и соль, тщательно перемешав массу руками.

3. Очистить болгарский перец от семян и нарезать тонкой соломкой.

4. Смешать капусту, перец и корейскую морковь.

5. Заправить салат маслом и убрать в холодильник на час.

Итальянский салат с тунцом

Консервированный тунец отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Чтобы сделать вкус салата ещё интереснее, можно использовать несколько видов маслин и оливок.

Ингредиенты

Салат латук – 0,5 пучка.

Тунец – 1 банка.

Маслины – 1 горсть.

Оливки – 1 горсть.

Помидоры – 1 штука.

Болгарский перец – 0,5 штуки.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Специи и приправы – 0,5 ч. л.

Как готовить

Маслины и оливки нарезать кольцами. Помидоры и перец измельчить.

Тунец достать из банки и разделить на небольшие кусочки, добавить к нарезанным овощам.

Смешать оливковое масло и лимонный сок, добавить к ним мелко нарезанный чеснок и специи.

Выложить на блюдо листья латука, сверху поместить салат и сбрызнуть заправкой.

Диетический салат с кальмарами

Салат состоит из низкокалорийных продуктов и не содержит майонеза. Он получается лёгким и сбалансированным, а на его приготовление уходит всего 20 минут.

Ингредиенты

Кальмары свежемороженые – 400 г.

Огурец – 100 г.

Морковь – 100 г.

Яйца куриные – 2 штуки.

Йогурт натуральный – 50 г.

Соль – по вкусу.

Чёрный молотый перец – по вкусу.

Как готовить

Кальмары опустить в кипящую воду на 1-2 минуты. Промыть проточной водой и очистить от плёнок. Нарезать соломкой. Отварить, охладить и очистить яйца. Нарезать соломкой. Морковь и огурец нарезать соломкой или натереть на терке. Соединить в миске подготовленные ингредиенты. В отдельной миске соединить йогурт, соль и перец. Заправить салат.

Стейки из индейки на гриле

Мы предлагаем разрушить миф о том, что на Новый год обязательно должно быть жареное или запечённое в майонезе мясо: стейки из сочной грудки на гриле станут вашими новыми фаворитами среди праздничных блюд.

Ингредиенты

Грудка индейки – 600 г.

Соевый соус.

Смесь перцев горошком (крупного помола) – 1 ч. л.

Специи.

Розмарин, салат латук (для подачи).

Как готовить

Грудку индейки вымыть и высушить, нарезать крупными плоскими кусками. Соевый соус смешать с перцем и специями. Поместить мясо в маринад и оставить на час. Разогреть гриль. Можно использовать сковороду-гриль с антипригарным покрытием: разогреть на большом огне и убавить огонь до среднего, перед тем как выкладывать мясо. Выложить мясо и обжарить с каждой стороны по 3 минуты под крышкой. Перед подачей выложить в блюдо, украсить листьями салата и веточками розмарина.

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