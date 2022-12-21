Полезное меню на Новый год: рецепты без майонеза
Новый год всё ближе, и многие хозяйки уже начали составлять список продуктов для застолья. Но чтобы избежать тяжести в желудке и лишних килограммов после праздников, к выбору рецептов нужно отнестись с особой ответственностью. В первую очередь внимание стоит обратить на варианты без использования майонеза и масла. Эксперт интернет-магазина Shopping Live Наталья Гамаюнова поделилась идеями блюд, которые украсят новогодний стол и не навредят фигуре.
Рецепты блюд для новогоднего застолья
Тарталетки с крабовыми палочками
Отличный вариант для тех, кто не может расстаться с крабовым салатом, но хочет порадовать близких более лёгкой и необычной закуской.
Ингредиенты
- Тарталетки – 12 штук.
- Крабовые палочки – 1 упаковка.
- Яйца куриные – 3 штуки.
- Плавленый сыр сливочный – 200 г.
- Чеснок – 6 зубчиков.
- Укроп – 4 веточки.
Как готовить
- Куриные яйца необходимо отварить, остудить и очистить.
- Крабовые палочки, вареные яйца и чеснок очень мелко нарезать.
- В миску к плавленому сыру добавить нарезанные ингредиенты, тщательно перемешать.
- Выложить массу в тарталетки, украсить веточками укропа.
Канапе с огурцом и красной икрой
Канапе не обязательно должно включать в себя хлеб. Свежие огурцы станут отличной основой для легкой закуски, а красная икра придаст ей утонченный вкус.
Ингредиенты
- Огурцы – 1 штука.
- Сливочный сыр – 150 г.
- Укроп – 10 веточек.
- Специи.
- Красная икра – 100 г.
- Салат латук – 4 листа.
Как готовить
- Нарезать огурец крупными брусочками.
- Измельчить укроп, смешать его со сливочным сыром и любимыми специями.
- С помощью кондитерского мешка выложить смесь на брусочки огурца.
- Сверху на сыр выложить красную икру и украсить канапе укропом.
- Выложить на тарелку лист салата, а сверху поставить канапе.
Салат из капусты, болгарского перца и корейской моркови
Сочный и полезный овощной салат точно понравится каждому участнику застолья. Кисло-сладкий вкус не оставит равнодушным даже заядлых любителей исключительно тяжёлых блюд, а готовится быстро и содержит много клетчатки.
Ингредиенты
- Капуста (белокочанная) – 500 г
- Корейская морковь – 150 г
- Болгарский перец – 1 штука
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
Как готовить
1. Нашинковать капусту тонкой соломкой на терке или с помощью ножа.
2. Добавить к капусте лимонный сок и соль, тщательно перемешав массу руками.
3. Очистить болгарский перец от семян и нарезать тонкой соломкой.
4. Смешать капусту, перец и корейскую морковь.
5. Заправить салат маслом и убрать в холодильник на час.
Итальянский салат с тунцом
Консервированный тунец отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Чтобы сделать вкус салата ещё интереснее, можно использовать несколько видов маслин и оливок.
Ингредиенты
- Салат латук – 0,5 пучка.
- Тунец – 1 банка.
- Маслины – 1 горсть.
- Оливки – 1 горсть.
- Помидоры – 1 штука.
- Болгарский перец – 0,5 штуки.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Специи и приправы – 0,5 ч. л.
Как готовить
- Маслины и оливки нарезать кольцами. Помидоры и перец измельчить.
- Тунец достать из банки и разделить на небольшие кусочки, добавить к нарезанным овощам.
- Смешать оливковое масло и лимонный сок, добавить к ним мелко нарезанный чеснок и специи.
- Выложить на блюдо листья латука, сверху поместить салат и сбрызнуть заправкой.
Диетический салат с кальмарами
Салат состоит из низкокалорийных продуктов и не содержит майонеза. Он получается лёгким и сбалансированным, а на его приготовление уходит всего 20 минут.
Ингредиенты
- Кальмары свежемороженые – 400 г.
- Огурец – 100 г.
- Морковь – 100 г.
- Яйца куриные – 2 штуки.
- Йогурт натуральный – 50 г.
- Соль – по вкусу.
- Чёрный молотый перец – по вкусу.
Как готовить
- Кальмары опустить в кипящую воду на 1-2 минуты. Промыть проточной водой и очистить от плёнок. Нарезать соломкой.
- Отварить, охладить и очистить яйца. Нарезать соломкой.
- Морковь и огурец нарезать соломкой или натереть на терке.
- Соединить в миске подготовленные ингредиенты.
- В отдельной миске соединить йогурт, соль и перец. Заправить салат.
Стейки из индейки на гриле
Мы предлагаем разрушить миф о том, что на Новый год обязательно должно быть жареное или запечённое в майонезе мясо: стейки из сочной грудки на гриле станут вашими новыми фаворитами среди праздничных блюд.
Ингредиенты
- Грудка индейки – 600 г.
- Соевый соус.
- Смесь перцев горошком (крупного помола) – 1 ч. л.
- Специи.
- Розмарин, салат латук (для подачи).
Как готовить
- Грудку индейки вымыть и высушить, нарезать крупными плоскими кусками.
- Соевый соус смешать с перцем и специями.
- Поместить мясо в маринад и оставить на час.
- Разогреть гриль. Можно использовать сковороду-гриль с антипригарным покрытием: разогреть на большом огне и убавить огонь до среднего, перед тем как выкладывать мясо.
- Выложить мясо и обжарить с каждой стороны по 3 минуты под крышкой.
- Перед подачей выложить в блюдо, украсить листьями салата и веточками розмарина.