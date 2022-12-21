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Ирина Гусакова

Полезное меню на Новый год: рецепты без майонеза

Общество » Семья

Новый год всё ближе, и многие хозяйки уже начали составлять список продуктов для застолья. Но чтобы избежать тяжести в желудке и лишних килограммов после праздников, к выбору рецептов нужно отнестись с особой ответственностью. В первую очередь внимание стоит обратить на варианты без использования майонеза и масла. Эксперт интернет-магазина Shopping Live Наталья Гамаюнова поделилась идеями блюд, которые украсят новогодний стол и не навредят фигуре. 

Полезное меню на Новый год: рецепты без майонеза

Рецепты блюд для новогоднего застолья

Тарталетки с крабовыми палочками

Отличный вариант для тех, кто не может расстаться с крабовым салатом, но хочет порадовать близких более лёгкой и необычной закуской.

Ингредиенты

  • Тарталетки – 12 штук.
  • Крабовые палочки – 1 упаковка.
  • Яйца куриные – 3 штуки.
  • Плавленый сыр сливочный – 200 г.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Укроп – 4 веточки.

Как готовить

  1. Куриные яйца необходимо отварить, остудить и очистить. 
  2. Крабовые палочки, вареные яйца и чеснок очень мелко нарезать.
  3. В миску к плавленому сыру добавить нарезанные ингредиенты, тщательно перемешать.
  4. Выложить массу в тарталетки, украсить веточками укропа.

Канапе с огурцом и красной икрой

Канапе не обязательно должно включать в себя хлеб. Свежие огурцы станут отличной основой для легкой закуски, а красная икра придаст ей утонченный вкус. 

Ингредиенты

  • Огурцы – 1 штука.
  • Сливочный сыр – 150 г.
  • Укроп – 10 веточек.
  • Специи.
  • Красная икра – 100 г.
  • Салат латук – 4 листа.

Как готовить

  • Нарезать огурец крупными брусочками.
  • Измельчить укроп, смешать его со сливочным сыром и любимыми специями.
  • С помощью кондитерского мешка выложить смесь на брусочки огурца.
  • Сверху на сыр выложить красную икру и украсить канапе укропом.
  • Выложить на тарелку лист салата, а сверху поставить канапе.

Салат из капусты, болгарского перца и корейской моркови

Сочный и полезный овощной салат точно понравится каждому участнику застолья. Кисло-сладкий вкус не оставит равнодушным даже заядлых любителей исключительно тяжёлых блюд, а готовится быстро и содержит много клетчатки.

Ингредиенты

  • Капуста (белокочанная) – 500 г
  • Корейская морковь – 150 г
  • Болгарский перец – 1 штука
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Как готовить

1.     Нашинковать капусту тонкой соломкой на терке или с помощью ножа.

2.     Добавить к капусте лимонный сок и соль, тщательно перемешав массу руками.

3.     Очистить болгарский перец от семян и нарезать тонкой соломкой.

4.     Смешать капусту, перец и корейскую морковь.

5.     Заправить салат маслом и убрать в холодильник на час.

Итальянский салат с тунцом

Консервированный тунец отличается высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Чтобы сделать вкус салата ещё интереснее, можно использовать несколько видов маслин и оливок.

Ингредиенты

  • Салат латук – 0,5 пучка.
  • Тунец – 1 банка.
  • Маслины – 1 горсть.
  • Оливки – 1 горсть.
  • Помидоры – 1 штука.
  • Болгарский перец – 0,5 штуки.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Специи и приправы – 0,5 ч. л.

Как готовить

  • Маслины и оливки нарезать кольцами. Помидоры и перец измельчить.
  • Тунец достать из банки и разделить на небольшие кусочки, добавить к нарезанным овощам.
  • Смешать оливковое масло и лимонный сок, добавить к ним мелко нарезанный чеснок и специи.
  • Выложить на блюдо листья латука, сверху поместить салат и сбрызнуть заправкой.

Диетический салат с кальмарами

Салат состоит из низкокалорийных продуктов и не содержит майонеза. Он получается лёгким и сбалансированным, а на его приготовление уходит всего 20 минут.

Ингредиенты

  • Кальмары свежемороженые – 400 г.
  • Огурец – 100 г.
  • Морковь – 100 г.
  • Яйца куриные – 2 штуки.
  • Йогурт натуральный – 50 г.
  • Соль – по вкусу.
  • Чёрный молотый перец – по вкусу.

Как готовить

  1. Кальмары опустить в кипящую воду на 1-2 минуты. Промыть проточной водой и очистить от плёнок. Нарезать соломкой.
  2. Отварить, охладить и очистить яйца. Нарезать соломкой.
  3. Морковь и огурец нарезать соломкой или натереть на терке.
  4. Соединить в миске подготовленные ингредиенты.
  5. В отдельной миске соединить йогурт, соль и перец. Заправить салат.

Стейки из индейки на гриле

Мы предлагаем разрушить миф о том, что на Новый год обязательно должно быть жареное или запечённое в майонезе мясо: стейки из сочной грудки на гриле станут вашими новыми фаворитами среди праздничных блюд.

Ингредиенты

  • Грудка индейки – 600 г.
  • Соевый соус.
  • Смесь перцев горошком (крупного помола) – 1 ч. л.
  • Специи.
  • Розмарин, салат латук (для подачи).

Как готовить

  1. Грудку индейки вымыть и высушить, нарезать крупными плоскими кусками.
  2. Соевый соус смешать с перцем и специями.
  3. Поместить мясо в маринад и оставить на час.
  4. Разогреть гриль. Можно использовать сковороду-гриль с антипригарным покрытием: разогреть на большом огне и убавить огонь до среднего, перед тем как выкладывать мясо.
  5. Выложить мясо и обжарить с каждой стороны по 3 минуты под крышкой.
  6. Перед подачей выложить в блюдо, украсить листьями салата и веточками розмарина.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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