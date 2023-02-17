Роспотребнадзор Перми нашёл нарушения в половине мясных магазинов и предприятий мясопереработки

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Пермского регионального Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в 50 субъектах и 54 объектах, занятых производством и оборотом мясных продуктов в ходе проверок в 2022 году. Продукты не соответствовали показателям качества и безопасности.

Нарушения обязательных требований отмечены в 50% из числа обследованных предприятий, сообщает издание properm.ru.

В числе основных нарушений: несоответствие продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий производства и хранения, нарушение маркировки.

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