Реабилитолог Агапкин: рак лёгких чаще возникает у худых курильщиков

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение является хорошо известным фактором риска рака лёгких. Но если курильщик ещё и худой, то эта опасность выше.

По статистике, 18% курильщиков сталкиваются с опухолями лёгких, но есть определённые категории жертв табачной зависимости, которые имеют повышенный риск. Это касается не только тех, кто выкуривает по несколько пачек в день, но и худощавых людей. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин на канале "Россия 1".

Он заявил, что худоба в комбинации с курением является дополнительным фактором риска рака. Особенно высока опасность для людей старше 60 лет. У некоторых отмечается потеря массы тела при длительном курении, и это может быть симптомом развития онкологии. Если такой человек начал стремительно терять вес, ему необходимо как можно быстрее сделать компьютерную томографию грудной клетки.

Впрочем, худоба при курении далеко не всегда объясняется опухолями, часто исчезновение веса — проявление хронической обструктивной болезни лёгких. И это заболевание вовсе не является щадящим, ведь оно неизлечимо, медленно прогрессирует и значительно ухудшает качество жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.