Тюменцам теперь по закону нельзя курить возле жилых домов

В Тюменской области с 17 февраля начинает действовать закон о запрете курения рядом с жилыми домами, а также возле магазинов, ресторанов и кафе.

Однако те тюменцы, которые не представляют своей жизни без этой пагубной привычки, могут попытаться легально обойти это ограничение, обустроив специальные места для курения, пишет nashgorod.ru.

"На общем собрании можно принять решение и обустроить специальное место для курения. Но это должно быть изолированное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией, пепельницей — табачный дым не должен проникать в смежные комнаты. Также должен быть установлен знак, указывающий, что данное место предназначено для курения", — сказала Лариса Боровицкая, главный государственный жилищный инспектор Тюменской области.

Однако, судя по опыту, жильцы не пытаются решить вопрос касательно обустройства курилки, сказал директор одной из управляющих компаний Тюмени Алексей Логачев. Он отметил, что курят далеко не все проживающие в доме, а значит, они не обязаны нести лишние и ненужные им расходы.

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