Диетолог Чехонина: в чае с молоком намного меньше полезных антиоксидантов

Чай с молоком считается довольно популярным, а для англичан это вообще национальный напиток. Однако никакой практической пользы здоровью он не приносит.

Известно, что чай полезен для здоровья, поскольку он содержит различные антиоксиданты. Особенно этим отличается зелёный чай. Но вот в комбинации с молоком большая часть полезных свойств чая теряется, поэтому этот напиток не даёт желаемого эффекта, как полагает диетолог Юлия Чехонина.

"Как только в чай попадает молоко, действие его антиоксидантов слабеет в несколько раз, то есть пользы от него мы получаем меньше, — рассказала Юлия Чехонина "Российской газете". — Зелёный чай, особенно высокосортный китайский, мы пьём не только из-за его необычного вкуса и тонкого аромата, но во многом из-за повышенного содержания в нём антиоксидантов и кофеина. Поскольку молоко несколько снижает содержание этих веществ и скрадывает аромат зелёного чая, то я бы рекомендовала пить такой чай в чистом виде: без молока".

Она подчеркивает, что помимо антиоксидантов в чае есть ещё и алкалоиды вроде кофеина, способные раздражать стенки желудочно-кишечного тракта. Их действие смягчается при добавлении молока, которое сокращает концентрацию активных веществ в готовом напитке.

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