Почему рыбий жир бесполезен для здоровья

Представители научной организации Cochrane Library провели исследование и выяснили, что пищевые добавки с Омега-3 не снижают существенно риски ранней смерти и сердечных заболеваний. В отдельных случаях рыбий жир может даже навредить организму. Об этом сообщает "Медикфорум".
Долгое время существовало мнение, что прием жирных кислот Омега-3 благотворно влияет на организм. Эти вещества способны усиливают работу сердца и таким образом укрепляют здоровье.
Однако ученые провели 79 тестов, в которых приняли участие 112 тысяч человек и пришли к выводу, что добавки с рыбьим жиром уменьшают вероятность преждевременной смерти с 9% до 8,8%. Эта цифра настолько незначительна, что не позволяет назвать препарат действительно эффективным.
Но при этом жирные кислоты Омега-3 важны для работы организма, полагают ученые. Только получить их можно вместе с пищей. А если принимать рыбий жир в большем количестве, чем это необходимо, можно даже навредить своему здоровью, так как вещество провоцирует снижение "хорошего" холестерина. Правда, доказательств этого процесса не так много, пишет "Медикфорум".
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