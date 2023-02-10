Главный стоматолог России Янушевич: кариес можно запечатать на ранней стадии

Процедура герметизации зубов полезна для здоровья полости рта. Такое мнение высказал главный стоматолог России Олег Янушевич.

В программе "Жить здорово!" на Первом канале телеведущая Елена Малышева поинтересовалась у доктора медицинских наук Олега Янушевича, есть ли смысл проводить герметизацию зубов, либо это просто маркетинговая уловка стоматологических клиник. Главной стоматолог России убежден, что с помощью герметизации можно специальным раствором как бы запечатать кариес на ранней стадии или вовсе его предотвратить.

Особо полезна эта процедура для детских зубов, эмаль которых является неокрепшей. Также эксперт отметил, что жевательную резинку необходимо держать во рту не более 10 минут и выбирать только жвачку с сахарозаменителями. Она будет стимулировать выделение слюны, омывающей зубы и очищающей полость рта.

Именно сладкие продукты провоцируют кариес, как напомнил специалист. А родителям не стоит увлекаться и баловать детей сладостями, включая и напитки. Сахар разрушительно воздействует на детские зубы.

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