Стоматолог Савинова: после гриппа или простуды зубную щётку надо менять

Не стоит экономить на собственном здоровье и годами пользоваться одной зубной щёткой. Потом придётся потратить гораздо больше на лечение зубов.

Максимальный срок использования обычной зубной щётки — не более трёх месяцев, как рекомендует врач-стоматолог Наталия Савинова. А у электрических зубных щёток с такой же регулярностью нужно менять головки. В противном случае там будет скапливаться слишком опасное количество микробов и бактерий, которые смогут проникать через микротравмы в дёсны и провоцировать болезни полости рта. А вот после любого ОРВИ щётку надо менять сразу.

"Даже после выздоровления, оставшиеся на щётке бактерии могут вызвать повторное заражение, — рассказала эксперт изданию Газета. Ru. — Именно поэтому после болезни щётку нужно заменить. Непригодна щётка, если она оказалась на полу или другой загрязнённой поверхности. Даже полная очистка щётки не гарантирует её безопасности для зубов и ротовой полости".

Щётку все равно необходимо выкинуть и если через три месяца она выглядит как новая. Уж тем более её следует заменить, если потемнели щетинки, на них появились следы налёта или плесени. Пользоваться старой щёткой опасно, увеличивается риск развития воспалений и травм дёсен.

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