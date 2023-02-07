Косметолог Радина: причиной покраснений на лице может быть купероз

Периодически возникающие на лице покраснения могут быть следствием купероза, а также аллергий. Косметолог рассказала, как справиться с этой проблемой.

Если ваше лицо регулярно краснеет, а стыда или холода при этом вы не ощущаете, подобное может говорить о расстройстве под названием купероз. Оно вызывается нарушением микроциркуляции крови, появляющимся из-за расширения и ломкости мелких сосудов в чувствительной коже. Об этом поведала косметолог-терапевт Кристина Радина. Она подчеркнула, что купероз не относится к числу безобидных расстройств, так как может спровоцировать хроническое покраснение лица, и для борьбы с ним требуется использовать крема, физиотерапию и лазер.

"Второй распространённой причиной покраснений может быть аллергическая реакция, — рассказала Радина порталу Life. — В этом случае может появиться не только покраснение, но и зуд кожи. Для купирования этого состояния надо прекратить контакт с аллергеном и принять противоаллергические препараты".

Псориаз и экзема тоже способны вызывать на лице покраснения, но здесь уже потребуется консультация специалиста и назначение особой терапии. Наконец, нередко причиной покраснений бывает повышенная чувствительность кожи, а значит, нужно подобрать особые средства ухода за ней и отказаться от пересушивающего кожу мыла.

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