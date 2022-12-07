В зимний период начинает шелушиться кожа. Простые советы по уходу помогут сохранить её красивой и здоровой. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Общественной Службой Новостей.
В связи с перепадами температуры возникает спазм сосудов на холоде и их резкое расширение в тепле. Это приводит к покраснениям и воспалениям. Негативное влияние оказывает и сухой воздух в помещениях. Поэтому важно наносить на кожу крем.
"У нас любят лёгкие кремы — прямые эмульсии. То есть там больше воды, они хорошо впитываются и не оставляют пленки. Именно такие кремы только ухудшают ситуацию", — отметила врач.
Специалист не рекомендует использовать растительные масла, так как они быстро впитываются и не защищают кожу от испарения воды. Это приводит к шелушению и раздражению.
Также защитные свойства кожи нарушаются из-за частого применения моющих средств, агрессивного мыла и пенки. Нанесение плотных кремов и обратных эмульсий позволит сохранить защитный слой кожи. Следует умываться простой водой, душ принимать коротко.
Важно на улице прикрывать лицо шапкой, а на голову надевать шапку. Это убережёт от перепада температур. В помещении рекомендуется установить увлажнители воздуха.
"Женщинам нельзя пользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. От них сразу идёт раздражение", — отметила Скорогудаева.
Не следует пренебрегать приёмом жирорастворимых витаминов А, D, D6, E и K2. Также важны микроэлементы: цинк, медь, йод, железо и прочие. Из-за их дефицитов кожа сушится, появляются заеды в уголках рта и трещины на губах.
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