Рис из пакетиков не содержит полезных для здоровья веществ

Сегодня мы имеем возможность покупать разные виды риса, но важно не ошибиться в этом выборе. К примеру, распространённый в магазинах рис в пакетиках для здоровья не слишком и полезен.

Такой рис действительно удобен, так как его легко и быстро готовить — достаточно опустить в кипящую воду. Но приобретать этот продукт стоит лишь в крайнем случае, как советует портал Infox life. Дело в том, что чаще всего в пакетиках продаётся белый длиннозёрный или пропаренный рис, который не содержит почти никаких минералов, клетчатки и витаминов. Следовательно, организм не получит ничего после его употребления. Да и само нагревание риса прямо в полиэтиленовом пакете тоже не является полезным, под воздействием температуры в него могут попасть вредные вещества из пластика.

Белый рис сам по себе лишён многих полезных для здоровья веществ, но он лучше подходит для маленьких детей, в отличие от коричневого, являющегося более грубым и содержащим больше клетчатки. Также белый рис показан и для людей, страдающих от воспалительных заболеваний пищеварительного тракта. Но следует помнить, что сам по себе рис имеет повышенный гликемический индекс, то есть после его употребления сильно вырастает уровень сахара в крови.

Не имеющим каких-либо проблем со здоровьем лучше употреблять коричневый рис, который содержит максимум клетчатки, позволяющей долго ощущать сытость. Исследования показывали, что он защищает от опухолей толстой кишки и некоторых других болезней.

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