Врач нарколог: не существует безопасной дозы алкоголя

Алкоголь в любых дозировках является ядом, который вызывает привыкание. Нет никакой безопасной дозы этого напитка, как полагает врач-нарколог.

Распространено мнение о том, что алкогольные напитки вроде красного вина в умеренных количествах не только не вредны для человека, но и даже действуют на него положительно за счёт таких компонентов, как ресвератрол, содержащихся в винограде. Однако врач-нарколог Виталий Холдин заявил, что никакой безопасной дозы алкоголя не существует. И в каких бы количествах мы его не употребляли, это всё равно риск.

"Давайте для начала вспомним, что такое алкоголь, — рассказал доктор Холдин порталу РИАМО. — Алкоголь — токсическое, психоактивное, вызывающее зависимость вещество. Не совсем верно говорить о так называемой безопасной дозировке употребления алкоголя. Не имеет значения, сколько алкоголя человек употребляет".

Спиртные напитки способны испортить здоровье даже в том случае, если мы их пьём по чуть-чуть. Но когда дозы алкоголя вырастают, пропорционально увеличивается и возможный риск. И самым лучшим будет вообще отказаться от любого спиртного, которое не может никак укреплять организм и не приносит ни малейшей пользы.

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