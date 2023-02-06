Гепатолог Вялов: сочетание жирной пищи с алкоголем убивает поджелудочную железу

Даже если поджелудочная железа не болит, это не значит, что она здорова на все сто процентов. Такое мнение высказал гепатолог Сергей Вялов.

Неприятные ощущения из области поджелудочной железы возникают только в тот момент, когда она перестаёт выделять необходимое для переваривания пищи количество ферментов. Но длительное время человек может и не чувствовать никаких болей в этом органе, несмотря на то, что с ним уже не всё в порядке. Гораздо легче предотвратить проблемы с поджелудочной железой, чем их лечить, а поэтому особое внимание следует уделять питанию.

"Боль в животе, вздутие, появление проблем со стулом могут быть и после употребления алкоголя, — пишет эксперт в своем Telegram-канале. — Он, кстати, главный враг поджелудочной. Никотин — тоже враг. А их сочетание — худшее, что можно придумать. Если мы к алкоголю добавляем много жирного, то вот это сочетание (жир плюс алкоголь) может убить поджелудочную".

Вялов полагает, что тянуть с походом ко врачу при нарушениях поджелудочной железы крайне неблагоразумно. Можно дождаться того момента, когда в организме начнёт развиваться поражение тканей. И в этом случае задачей специалистов будет уже спасение оставшихся здоровых клеток. Панкреатит является очень грозным заболеванием, а опухоли поджелудочной железы и вовсе имеют уровень полного излечения всего в три процента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.