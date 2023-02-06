Даже если поджелудочная железа не болит, это не значит, что она здорова на все сто процентов. Такое мнение высказал гепатолог Сергей Вялов.
Неприятные ощущения из области поджелудочной железы возникают только в тот момент, когда она перестаёт выделять необходимое для переваривания пищи количество ферментов. Но длительное время человек может и не чувствовать никаких болей в этом органе, несмотря на то, что с ним уже не всё в порядке. Гораздо легче предотвратить проблемы с поджелудочной железой, чем их лечить, а поэтому особое внимание следует уделять питанию.
"Боль в животе, вздутие, появление проблем со стулом могут быть и после употребления алкоголя, — пишет эксперт в своем Telegram-канале. — Он, кстати, главный враг поджелудочной. Никотин — тоже враг. А их сочетание — худшее, что можно придумать. Если мы к алкоголю добавляем много жирного, то вот это сочетание (жир плюс алкоголь) может убить поджелудочную".
Вялов полагает, что тянуть с походом ко врачу при нарушениях поджелудочной железы крайне неблагоразумно. Можно дождаться того момента, когда в организме начнёт развиваться поражение тканей. И в этом случае задачей специалистов будет уже спасение оставшихся здоровых клеток. Панкреатит является очень грозным заболеванием, а опухоли поджелудочной железы и вовсе имеют уровень полного излечения всего в три процента.
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