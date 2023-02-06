Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких
В Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми
Разведка Украины: ВС РФ постоянно меняют место и направление запуска дронов, чтобы запутать ПВО
Актёр Тесля-Герасимов заявил о гибели мирных людей от неразорвавшихся снарядов в зоне СВО РФ
Лариса Гузеева опровергла информацию о том, что она навсегда уехала в Израиль
Генерал ВСУ Сырский заявил, что Бахмут является "неприступной крепостью"
В Сирии жертвами землетрясения стали 371 человек
Военкор Котенок: штурмовые подразделения ВС РФ действуют в нескольких километрах от Купянска
В Омской области голодные кошки две недели ели лицо своей хозяйки

Противопростудный сыр из ягод рябины разработан в России

Здоровье

Эксперты Российского биотехнологического университета создали первый в мире сыр, предназначенный для защиты от простуды. Он содержит ягоды черноплодной рябины.

Противопростудный сыр из ягод рябины разработан в России

В последние годы человечество особо внимательно стало относиться к разного рода ОРВИ, включая и простудные заболевания. Заметно вырос спрос на различные медикаментозные средства профилактики и лечения простуды, хотя натуральные являются более предпочтительными, так как они не имеют побочных эффектов. Одним из таковых может стать уникальный российский сыр от простуды, который создали в Росбиотехе. О его особенностях рассказала директор Центра сыроделия университета Елена Сидорова.

"У сыра совершенно уникальный вкус, но это ещё и функциональный продукт, за счёт разработанной технологии он максимально обогащён витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. — сообщила Елена Сидорова "Газете.Ru". — Он помогает защищать организм от простудных заболеваний. Микроэлементы и минералы в черноплодной рябине тоже представлены практически в полном составе".

Она подчёркивает, что в ягодах рябины достаточно много йода, который необходим для адекватной работы щитовидной железы. На рынке подобного рода продукты отсутствуют. В основе сыра натуральное пастеризованное молоко, он может храниться до четырех месяцев, и на этот же срок сохраняются все полезные свойства входящей в его состав рябины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Последние материалы
Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких
В Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми
Разведка Украины: ВС РФ постоянно меняют место и направление запуска дронов, чтобы запутать ПВО
Актёр Тесля-Герасимов заявил о гибели мирных людей от неразорвавшихся снарядов в зоне СВО РФ
Лариса Гузеева опровергла информацию о том, что она навсегда уехала в Израиль
Генерал ВСУ Сырский заявил, что Бахмут является "неприступной крепостью"
В Сирии жертвами землетрясения стали 371 человек
Противопростудный сыр из ягод рябины разработан в России
Военкор Котенок: штурмовые подразделения ВС РФ действуют в нескольких километрах от Купянска
В Омской области голодные кошки две недели ели лицо своей хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников