Противопростудный сыр из ягод рябины разработан в России

Эксперты Российского биотехнологического университета создали первый в мире сыр, предназначенный для защиты от простуды. Он содержит ягоды черноплодной рябины.

В последние годы человечество особо внимательно стало относиться к разного рода ОРВИ, включая и простудные заболевания. Заметно вырос спрос на различные медикаментозные средства профилактики и лечения простуды, хотя натуральные являются более предпочтительными, так как они не имеют побочных эффектов. Одним из таковых может стать уникальный российский сыр от простуды, который создали в Росбиотехе. О его особенностях рассказала директор Центра сыроделия университета Елена Сидорова.

"У сыра совершенно уникальный вкус, но это ещё и функциональный продукт, за счёт разработанной технологии он максимально обогащён витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. — сообщила Елена Сидорова "Газете.Ru". — Он помогает защищать организм от простудных заболеваний. Микроэлементы и минералы в черноплодной рябине тоже представлены практически в полном составе".

Она подчёркивает, что в ягодах рябины достаточно много йода, который необходим для адекватной работы щитовидной железы. На рынке подобного рода продукты отсутствуют. В основе сыра натуральное пастеризованное молоко, он может храниться до четырех месяцев, и на этот же срок сохраняются все полезные свойства входящей в его состав рябины.

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