Врач-инфекционист: причиной частых простуд может быть рак

Сталкивающиеся с частыми простудными заболеваниями люди могут страдать опухолями или дисбалансом гормонов. Такое мнение высказал инфекционист.

Если люди по многу раз в году болеют ОРВИ, то это может быть связано не только со слабым иммунитетом, как полагает врач-инфекционист Андрей Поздняков. К примеру, такие пациенты теоретически могут страдать гормональным дисбалансом или недиагностированной ВИЧ-инфекцией. Не исключена онкопатология, то есть опухоли, либо последствия воздействия жёсткого ионизирующего излучения.

"Это частности. Если в общем, то для того, чтобы разобраться в данной проблеме (если это действительно проблема), необходима консультация врача, — рассказал Поздняков в интервью "Известиям". — Для детей старше шести лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более — это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно — действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев".

Общий анализ крови, по словам врача, поможет установить причину снижения иммунитета, из-за которого человек так часто простужается. Важно вовремя диагностировать и хронические воспалительные процессы мочевыделительной системы, поскольку они тоже порой вызывают частые респираторные инфекции. Для укрепления иммунитета Поздняков советует исключить фастфуд и другие вредные продукты, уклоняться от стрессов, закаливаться и спать не менее семи-девяти часов.

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