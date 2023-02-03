Гинеколог Какучая: часть женщин не подозревает о беременности до самых родов

Врач Нино Какучая заявила о случаях, при которых беременная приезжает в медицинское учреждение с острой болью в животе, после которой выясняется, что у неё начались роды.

Специалист сообщает, что некоторые женщины, страдающие лишним весом, могут не подозревать о том, что они ждут ребёнка. Схватки воспринимаются как спазмы, пишут argumenti.ru.

"Они думают, что у них просто болит живот за счёт того, что она полная, грузная. У неё лишний вес, и выясняется, что это роды", — объясняет врач.

Какучая отмечает, что многие не подозревают о беременности, думая, что отсутствие менструации является признаком климакса или недомогания. Часть женщин вообще не следит за циклом.

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