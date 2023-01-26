Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности

Учёные создали наклейку размером с почтовую марку, с помощью которой можно наблюдать за сердцем плода. Она использует ультразвуковые волны для получения изображений четырёх камер сердца.

Уже очень скоро женщины смогут следить за ходом своей беременности благодаря революционному использованию ультразвуковой технологии. Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали пластырь размером с монетку, который фиксирует непрерывные живые изображения глубоко внутри тела в течение 24 часов. В настоящий момент технология уже применяется для наблюдения за пациентами с болезнями сердца и диагностики ранних предупреждающих признаков инсультов и инфарктов.

Однако уже сейчас её разработчики трудятся над новой версией, которую будут использовать у беременных. И если сейчас данная наклейка должна физически соединяться с компьютером, то в будущем здесь применят беспроводную систему связи. Это станет крупным прорывом в деле профилактики целого ряда хронических заболеваний, как сообщает The Daily Mail.

Ультразвуковой стикер используется в технологии машинного обучения искусственного интеллекта для постоянного контроля здоровья плода в утробе матери. Хотя средства диагностики постоянно совершенствуются, частота осложнений во время беременности в США растёт. Так, в период с 2014 по 2018 количество осложнений во время беременности выросло более чем на 16%, а во время родов — на 14%.

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