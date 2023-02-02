Терапевт: при потеплении увеличивается риск заразиться сезонными заболеваниями

При потеплении и повышении влажности воздуха увеличивается риск заразиться сезонными заболеваниями. О том, как защитить себя, рассказала "Вечерней Москве" врач-терапевт Мария Бочарова.

Специалист объяснила, что важно правильно поддерживать терморегуляцию организма. Можно использовать несколько слоёв одежды, чтобы создать воздушную прослойку. Не стоит применять ближнюю к телу одежду из хлопка, так как он впитывает влагу. Сверху должна быть ветрозащитная куртка.

Переохлаждение головы и верхних дыхательных путей провоцирует ОРЗ, поэтому нужно внимательно отнестись к головному убору. Обувь лучше носить на высокой подошве, чтобы вода не затекала, добавила терапевт.

Не заболеть в межсезонье поможет вакцинация от гриппа и COVID-19. Стоит вакцинироваться людям старше 65 лет и находящимся в группе риска, заключила доктор.

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