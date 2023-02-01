Доктор Карлштейн: двухчасовое нахождение в пробке может вызвать повреждения мозга

Канадские исследователи доказали, что нахождение в пробке представляет огромную опасность для здоровья. Причём она возникает всего за два часа.

Вдыхание выхлопных газов во время длительного нахождения в автодорожной пробке может нарушить функционал мозга и когнитивную деятельность. Для появления этих нарушений требуется всего два часа пребывания в пробке, как установили исследователи из Канады. Автомобильные выхлопы уже давно связываются с нарушениями памяти, но всегда было принято считать, что они могут возникнуть только после длительного воздействия вредного воздуха, как пишет The Daily Mail.

"Людям следует подумать дважды, прежде чем приоткрывать окна автомобиля в пробке, — говорит автор исследования доктор Крис Карлштйен из Университета Британской Колумбии. — Убедитесь в том, что воздушные фильтры вашего автомобиля в исправном состоянии, а если вы вынуждены долго идти пешком рядом с забитой автомобилями дорогой, то лучше выбрать какой-нибудь альтернативный маршрут".

В экспериментах приняли участие 25 добровольцев в возрасте от 19 до 49 лет, которые вдыхали как отфильтрованный воздух, так и заражённый выхлопными газами в разное время на протяжении 120 минут. Все они проходили МРТ-сканирование до и после эксперимента, измеряющее активность мозга на разных стадиях. Установлено, что вдыхание выхлопных газов существенно снижало функциональную связность — показатель того, как различные области мозга взаимодействуют и общаются друг с другом.

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