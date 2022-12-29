Кучи снега угрожают безопасности движения – колясочница Камолинкова

Активист, блогер, колясочница Наталья Камолинкова раскритиковала коммунальные службы Санкт-Петербурга за халатный подход к уборке города от снега.

В Петербурге на протяжении месяца фиксируются проблемы с уборкой города от снега и наледи. Коммунальные службы не справляются, а петербуржцы продолжают заваливать жалобами администрацию губернатора Александра Беглова. Однако никаких изменений в лучшую сторону не наблюдается.

Колясочница Наталья Камолинкова указала, что петербургские коммунальщики любят складировать убранный снег на дорогах. Из-за этого съедается часть проезжей части.

"Любят складировать убранный снег в кучах на дорогах. Съедается часть проезжей части. Уменьшается поток машин, который может быть пропущен за единицу времени в данном месте, образуются пробки, усложняется дорожная ситуация", — заявила общественница.

Камолинкова подчеркнула, что неубранные кучи снега несут угрозу безопасности дорожного движения.

"И еще эти кучи, они же ледяные потом становятся, это несет угрозу безопасности дорожного движения. Я сама лично знаю истории, когда люди попадали в аварии из-за таких вот куч. Особенно это касается неосвещенных частей города, эту кучу можно не заметить", — добавила Камолинкова.

Активистка также возмутилась подходом коммунальных служб к уборкам улиц. Камолинкова недоумевает, зачем автовладельцы освобождают часть дороги, когда коммунальщики не очищают парковочные места.

"Когда есть распоряжение дорожных служб, обращение к автомобилистам о том, что нужно освободить определенную сторону проезжей части, потому что будет уборка снега проводиться, автомобилисты честно освобождают эту часть улицы, но ее никто не убирает. Зачем такая ситуация создана? Чтобы жители еще больше расстраивались, еще больше у них было недоверия к дорожным службам?" — подытожила Камолинкова.

Напомним, актриса Ксения Алферова ранее на фоне "ледяного коллапса" пожелала Беглову больше никогда не быть губернатором.