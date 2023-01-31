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На Урале мигрант напал за невролога из-за отказа лечить жену без российского паспорта

Здоровье

В Свердловской области мигрант напал на невролога после того как врач отказался лечить его жену. Оказалось, что у женщины нет российского паспорта.

На Урале мигрант напал за невролога из-за отказа лечить жену без российского паспорта

В посёлке Белоярском, расположенном в Свердловской области, произошло нападение мигранта на врача-невролога Наталью Брижан. Как стало известно, врач отказалась оказывать плановую медицинскую помощь жене мигранта, так как она не является гражданкой России, не имеет паспорта, и, как следствие, страхового полиса. Лицам без полиса оказывается только экстренная помощь.

"Я отказала в приёме, пояснив, что у нас бюджетная поликлиника и осмотр идет согласно правилам по полису, и порекомендовала обратиться в частную клинику, — рассказала доктор Брижан изданию E1. RU. — Мы попрощались. Через несколько минут в кабинет буквально ворвался мужчина восточной национальности и на ломаном русском начал возмущённо кричать на меня. После нашей короткой перепалки он сказал, что не покинет кабинет, пока я не приму его жену. Я попыталась выйти за дверь сама, в результате чего он грубо толкнул меня, и я ударилась головой об стену".

Ей всё-таки удалось выбежать в коридор, и мужчина последовал за ней, так что дальнейшие действия разворачивались именно там. Врач дозвонилась до мужа, находящегося рядом, и тот пришёл супруге на помощь. Когда он попытался сфотографировать автомобиль мигранта, тот накинулся на мужчину. В итоге мужу врача наложили четыре шва, у самого невролога закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас все участники этого конфликта дружно написали заявления в полицию друг на друга, а Наталья Брижан уже сказала, что раздумывает об уходе из профессии.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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