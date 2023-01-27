Инфекционист: туберкулёз опасен скрытым течением болезни долгие годы

Туберкулёз может поражать лимфоузлы в любой части организма и опасен, прежде всего, скрытым течением болезни. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По её словам, туберкулёзом можно заразиться, и не знать о наличии болезни много лет.

Микобактерии долго не проявляют себя, распределяются по организму и оседают в лимфоузлах. После ослабления иммунитета появляется поражение лёгких, пояснила доктор.

Заболевание может поражать кишечник, кости, суставы, возможно проявление туберкулёзного менингита. Могут возникать различные тяжёлые инфекции с высокой вероятностью летального исхода, заключила собеседник издания.

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