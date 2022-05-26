Доктор Александр Мясников привёл список бактерий и вирусов, которые биотеррористы могут использоваться в качестве оружия.
Медик разделил возбудителей болезней на три категории по степени опасности.
Самыми опасными являются чума, сибирская язва, туляремия, эбола и натуральная оспа, образцы которой хранятся в двух лабораториях.
Чуть менее опасными являются такие болезни, как бруцеллёз, тиф, лихорадка, кишечная палочка, холера.
Биотеррористы могут также использовать в своих целях туберкулёз, резистентный к лечению, жёлтую лихорадку, хантовирус ("мышиную" лихорадку).
"Список не полный… Кстати "обезьянья" оспа в него так же входит", — объяснил врач.
Ранее Мясников оценил опасность оспы обезьян. Медик объяснил, стоит ли бояться нового вируса.
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