Доктор Мясников перечислил бактерии и вирусы, пригодные для биотерроризма

Доктор Александр Мясников привёл список бактерий и вирусов, которые биотеррористы могут использоваться в качестве оружия.

Медик разделил возбудителей болезней на три категории по степени опасности.

Самыми опасными являются чума, сибирская язва, туляремия, эбола и натуральная оспа, образцы которой хранятся в двух лабораториях.

Чуть менее опасными являются такие болезни, как бруцеллёз, тиф, лихорадка, кишечная палочка, холера.

Биотеррористы могут также использовать в своих целях туберкулёз, резистентный к лечению, жёлтую лихорадку, хантовирус ("мышиную" лихорадку).

"Список не полный… Кстати "обезьянья" оспа в него так же входит", — объяснил врач.

Ранее Мясников оценил опасность оспы обезьян. Медик объяснил, стоит ли бояться нового вируса.