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Нутрициолог призвала отказаться от строгих диет зимой

Здоровье

Согласно результатам опросов, 90% россиян говорят о переменах в питании в зимний период. Нутрициолог, диетолог Татьяна Мещерякова объяснила, как питаться правильно в холодный период.

Нутрициолог призвала отказаться от строгих диет зимой

Почти половина опрошенных признались, что меньше двигаются зимой.

Ранее диетолог Олег Ирышкин объяснил, почему уменьшать калорийность пищи можно не более чем на 15-25%.

Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова отметила, что зимой россияне чаще всего набирают вес, так как холодная погода способствует аппетиту. Калорий в организм поступает больше, а их расход сводится к минимуму.

Специалист рекомендует избегать калорийной пищи, отказаться от многочисленных перекусов и ограничить потребление сладкого и мучного.

Мещерякова в беседе с "Вести Подмосковья" советует не отказываться от полноценного завтрака и обеда, лёгкий ужин, 1-2 перекуса. Это, по её словам, поможет сохранить фигуру, особенно в период новогодних каникул.

Нутрициолог советует отказаться от строгих диет, так как они истощают организм, вызывая стресс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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