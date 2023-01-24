Нутрициолог призвала отказаться от строгих диет зимой

Согласно результатам опросов, 90% россиян говорят о переменах в питании в зимний период. Нутрициолог, диетолог Татьяна Мещерякова объяснила, как питаться правильно в холодный период.

Почти половина опрошенных признались, что меньше двигаются зимой.

Ранее диетолог Олег Ирышкин объяснил, почему уменьшать калорийность пищи можно не более чем на 15-25%.

Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова отметила, что зимой россияне чаще всего набирают вес, так как холодная погода способствует аппетиту. Калорий в организм поступает больше, а их расход сводится к минимуму.

Специалист рекомендует избегать калорийной пищи, отказаться от многочисленных перекусов и ограничить потребление сладкого и мучного.

Мещерякова в беседе с "Вести Подмосковья" советует не отказываться от полноценного завтрака и обеда, лёгкий ужин, 1-2 перекуса. Это, по её словам, поможет сохранить фигуру, особенно в период новогодних каникул.

Нутрициолог советует отказаться от строгих диет, так как они истощают организм, вызывая стресс.

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