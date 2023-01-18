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Ирина Гусакова

Диетолог: "Уменьшать калорийность пищи можно не более чем на 15-25%"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

О том, как быстро скинуть лишние килограммы и привести себя в форму, рассказал читателям Pravda. Ru к. м.н., эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин.

Диетолог: "Уменьшать калорийность пищи можно не более чем на 15-25%"

Что нужно делать, чтобы быстрее похудеть

Снижайте калорийность

Делать это нужно в разумных пределах и под присмотром специалиста. Больший дефицит хоть и ускорит похудение, но это опасно снижением мышечной массы и возникновением дефицитов многих минералов и витаминов. Уменьшать калорийность можно не более чем на 15-25%. Минимальная норма 1200-1300 ккал для женщин и 1600-1700 ккал для мужчин. Если вы теряете более 1 кг в неделю — увеличьте дневную норму калорий.

Выбирайте качественные продукты

При дефиците калорий важно выбирать пищу, обогащённую витаминами, клетчаткой и микроэлементами — так вы предупредите недостаток полезных веществ и снижение иммунитета. Добавьте в рацион фрукты и овощи, нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и семена. Также исключите "пустые калории": сладости, мучное, фастфуд. Делайте это постепенно, иначе есть большой шанс срыва. Помимо потери веса сформируется новая привычка к здоровому питанию.

Не забывайте про белок

Высокобелковые продукты насыщают, помогают поддерживать. При обязательных занятиях физкультурой следует потреблять 1,2-1,6 г белка на 1 кг веса тела. Равномерно разделите суточную норму белка между завтраком, обедом и ужином. Много белка содержится в индейке, рыбе, яйцах, курице. Если вы придерживаетесь вегетарианского или веганского типа питания, обратите внимание на тофу, бобовые.

Следите за водным балансом

Пакетированные соки, газировки, алкоголь — не лучший выбор для здорового питания, так как содержат дополнительные калории. Лучшим диетическим напитком является вода.

Вводите физические нагрузки

Без тренировок потерять лишние килограммы будет сложнее. Кроме того, они помогут поддержать кожу в тонусе. Начните с лёгких активностей:

  • делайте зарядку по утрам,
  • чаще ходите пешком, а лифт замените на лестницу.

Если вы собрались в спортзал, сохраняйте баланс между кардиотренировками и силовыми для укрепления мышц. 2-3 тренировки в неделю — оптимальный вариант для поддержания организма и тела в тонусе.

Помните, что резкое снижение веса радикальными способами приводит к проблемам со здоровьем и даёт кратковременный эффект. Попробуйте пересмотреть отношение к диетам и похудениям так, чтобы здоровое питание и тренировки были не вынужденной мерой, от случая к случаю, а стилем жизни.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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