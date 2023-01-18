О том, как быстро скинуть лишние килограммы и привести себя в форму, рассказал читателям Pravda. Ru к. м.н., эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин.
Делать это нужно в разумных пределах и под присмотром специалиста. Больший дефицит хоть и ускорит похудение, но это опасно снижением мышечной массы и возникновением дефицитов многих минералов и витаминов. Уменьшать калорийность можно не более чем на 15-25%. Минимальная норма 1200-1300 ккал для женщин и 1600-1700 ккал для мужчин. Если вы теряете более 1 кг в неделю — увеличьте дневную норму калорий.
При дефиците калорий важно выбирать пищу, обогащённую витаминами, клетчаткой и микроэлементами — так вы предупредите недостаток полезных веществ и снижение иммунитета. Добавьте в рацион фрукты и овощи, нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и семена. Также исключите "пустые калории": сладости, мучное, фастфуд. Делайте это постепенно, иначе есть большой шанс срыва. Помимо потери веса сформируется новая привычка к здоровому питанию.
Высокобелковые продукты насыщают, помогают поддерживать. При обязательных занятиях физкультурой следует потреблять 1,2-1,6 г белка на 1 кг веса тела. Равномерно разделите суточную норму белка между завтраком, обедом и ужином. Много белка содержится в индейке, рыбе, яйцах, курице. Если вы придерживаетесь вегетарианского или веганского типа питания, обратите внимание на тофу, бобовые.
Пакетированные соки, газировки, алкоголь — не лучший выбор для здорового питания, так как содержат дополнительные калории. Лучшим диетическим напитком является вода.
Без тренировок потерять лишние килограммы будет сложнее. Кроме того, они помогут поддержать кожу в тонусе. Начните с лёгких активностей:
Если вы собрались в спортзал, сохраняйте баланс между кардиотренировками и силовыми для укрепления мышц. 2-3 тренировки в неделю — оптимальный вариант для поддержания организма и тела в тонусе.
Помните, что резкое снижение веса радикальными способами приводит к проблемам со здоровьем и даёт кратковременный эффект. Попробуйте пересмотреть отношение к диетам и похудениям так, чтобы здоровое питание и тренировки были не вынужденной мерой, от случая к случаю, а стилем жизни.
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