Терапевт Тибукин рассказал, почему нельзя бросать статины

Мы не раз слышали, что повышенный уровень холестерина очень опасен для здоровья. Врач с Камчатки поведал, чем именно нам грозит отказ от статинов.

Холестерин в нашем организме дерется на "хороший" и "плохой", то есть липопротеины высокой и низкой плотности. Именно повышенное содержание "плохого" холестерина может стать причиной целого ряда хронических заболеваний, включая атеросклероз. Вот когда назначают статины, и отказываться от их приема самостоятельно нельзя, как поведал участковый врач-терапевт Петропавловской городской поликлиники №2 Артем Тибукин.

"Если его уровень повышен, мы назначаем гипохолестериновую диету и статины, — рассказал Артем Тибукин "Полуострову Камчатка". — Что делают пациенты? Они пьют статины, кто-то честно пьет месяц, два, три, кто-то попил две недели, не почувствовал результатов и бросил лечение. А дальше мы уже имеем дело с инфарктами, инсультами, поражением сосудов внутренних органов и т. д".

При повышенном уровне холестерина начинаются поражения сосудов головного мозга, почек, сердца, ног, и всё это грозит нарушением проходимости крови по венам и артериям, что может закончиться даже летально. Поэтому человеку для борьбы с повышенным холестерином требуется не только регулярно принимать статины, но и обязательно кардинально пересмотреть своё питание, отказавшись от всего жирного и мучного в пользу овощей, фруктов, орехов, цельных злаков и тому подобных полезных продуктов. Исключаются алкоголь и курение, а вот физические нагрузки и регулярные анализы на уровень холестерина обязательны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.