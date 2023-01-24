Приём антидепрессантов способен притупить эмоции

Один из самых популярных классов антидепрессантов вызывает так называемое эмоциональное притупление. Это происходит из-за воздействия на серотонин, вызывающий удовольствие.

Британские учёные установили, что антидепрессанты из класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина могут провоцировать так называемое эмоциональное притупление. Данные препараты воздействуют на химическое вещество серотонин, передающее сообщения между нервными клетками в мозге. Именно из-за серотонина человек испытывает удовольствие. Получено новое понимание того, как воздействуют эти лекарства на мозг, и какие у них побочные эффекты.

Исследователи из Кембриджского университета наблюдали за тем, как пациенты на антидепрессантах испытывали выраженную эмоциональную вялость и не находили ничего приятного в тех занятиях, которые ранее рождали у них радость. Данный побочный эффект ощущали от 40% до 60% пациентов, принимающих данный класс депрессантов, как сообщает издание EastMojo.

По мнению исследователей, они снимают часть эмоциональной боли, но также и лишают людей части удовольствия. Это связано с тем, что пациенты из-за антидепрессантов испытывают меньшую чувствительность к поощрениям, которые они получают за выполнение тех или иных действий или успехи в обучении.

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