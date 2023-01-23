Уролог Королёв заявил, что кариес может стать причиной развития простатита

Инфекция в предстательную железу в 89% попадает через уретру. Но в некоторых случаях зуб с кариесом может стать причиной возникновения простатита. Об этом предупреждает врач-уролог Павел Королёв.

"От процессов во рту, кариесов и прочих гнойных процессов может возникнуть огромный список заболеваний, в том числе и воспаление в предстательной железе", — приводит Газета.Ru слова доктора.

Патогенные микроорганизмы, которые развиваются при разрушении зубов во рту, могут попасть в мочеполовую систему, вызывая гнойный простатит, отметил Королёв.

Специалист напоминает, что проблему важно вовремя обнаружить и начать лечение антибиотиками. Если своевременно не назначить препараты, может возникнуть гнойное расплавление предстательной железы. В таком случае может помочь только оперативное вмешательство, заключил уролог.

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