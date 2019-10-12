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Автор Александра Балан-Сенчук

Простатит - третье по распространенности урологическое заболевание у мужчин

Здоровье print

Простатит - это воспаление предстательной железы, которое встречается у 15% мужчин на той или иной стадии в течение всей их жизни в возрасте от 30 до 50 лет.

Причины простатита

Для большинства пострадавших от заболевания мужчин воспаление предстательной железы происходит без каких-либо признаков инфекции. Для хронического состояния, которое может сохраняться в течение нескольких месяцев, причина не до конца ясна. Считается, что бактерии могут создавать биопленку над предстательной железой, что приводит к долговременным симптомам, хотя нет убедительных доказательств, подтверждающих это.

В некоторых случаях простатит может быть вызван бактериальной инфекцией предстательной железы. Симптомы обычно проявляются быстрее и с большей серьезностью, что требует немедленной медицинской помощи.

Симптомы простатита

Мужчины с простатитом испытывают следующие симптомы:

  • Боль или дискомфорт в области таза и нижней части спины.

  • Сложность и боль при мочеиспускании.

  • Увеличение частоты позывов на мочеиспускание.

  • Низкое либидо.

  • Боль при семяизвержении.

Эти симптомы часто сохраняются в течение длительных периодов времени, хотя тяжесть симптомов может сильно различаться изо дня в день. Если они появляются внезапно и являются особенно серьезными, вероятно, причиной является инфекция, и следует лечиться как можно скорее.

При подозрении на простатит необходимо рассмотреть и устранить другие заболевания, связанные с предстательной железой. Например, увеличение предстательной железы может быть связано с раком и должно быть исследовано. Обычно это люди старшего возраста с увеличенной простатой, этот момент всегда следует учитывать, зная серьезный характер этого заболевания.

Лечение простатита

Для устранения боли, связанной с простатитом, можно использовать обезболивающие препараты. Парацетамол и НПВП, такие, как ибупрофен, являются наиболее распространенными вариантами, выбранными из-за их благоприятного профиля побочных эффектов и подходящих результатов.

Курс антибиотиков показан, если предполагается, что бактериальная инфекция является причиной заболевания. Относительно длительный курс до четырех недель чаще всего назначают для полного искоренения инфекции.

Также для лечения данного заболевания могут быть использованы альфа-адреноблокаторы. Стоит отметить, что для достижения полного эффекта иногда требуется несколько месяцев.

Другие лекарства также используются для лечения простатита. Финастерид, который обычно применяется при лечении увеличения простаты, иногда имеет место в терапии. Кроме того, амитриптилин или габапентин обеспечивают альтернативный метод облегчения боли.

Фото: hotkrun.ru

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Темы простатит лечение простатита воспаление предстательной железы
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