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Диетолог: иван чай снимает воспаление и уменьшает боль

Здоровье

Иван-чай (кипрей) с древности использовали на Руси как лекарство от многих болезней. Чай из этого растения актуален и сейчас. О его пользе рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Напиток из кипрея содержит пектин и крахмал. Это нужные организму углеводы. В нём есть дубильные вещества, витамины B и C, отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Органические кислоты, фитостеролы, флавоноиды также присутствуют в растении. Из минеральных веществ есть медь, железо, кальций и марганец, добавила эксперт.

По её словам, иван-чай помогает при лечении болезней мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии. Флавоноиды борются с воспалением и уменьшают боль.

Конкретных противопоказаний к продукту нет, но чрезмерное употребление чая из кипрея может провоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не стоит его пить людям, которые принимают обезболивающие лекарства, заключила диетолог.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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