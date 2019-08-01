Иван-чай: полезные свойства

Кипрей узколистный, или Иван-чай, издревле известен в качестве лечебного растения многоцелевого назначения и профилактического средства.

Состав Иван-чая

В наши дни эффективность Иван-чая признана традиционной и народной медициной благодаря его составу. В этой траве найдены в высокой концентрации железо, магний, фосфор и кальций, благотворно влияющие на иммунитет, состояние костей и мышц. Имеются в Иван-чае никель, марганец и медь, которые способствуют процессу кроветворения, помогают в укреплении зубов, положительно действуют на кости и позвоночник. Литий и калий, содержащиеся в нем, полезны при профилактике проблем сердечно-сосудистой системы и для нормализации метаболизма. А молибден, натрий и титан способствуют сохранению в норме кислотно-щелочного баланса.

Богат Иван-чай и витаминами, прежде всего, витамином А, важным для роста и обновления клеток кожи, позволяющим ей быть более упругой и красивой. Эт вещество также важно для роста и силы ногтей и волос. Содержащиеся в Иван-чае витамины группы В - одни из самых нужных, так как участвуют в большинстве реакций и процессов организма, особенно нервной системы. Учитывая, что Иван-чай можно употреблять и во время поста, это может быть полезно для тех, кто практикует пищевое воздержание и вегетарианство.

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Иван-чай содержит более высокую концентрацию витамина С, чем лимон. К сожалению, он теряет большую часть этого витамина при заваривании. В Иван-чае нет кофеина и особо взбодриться с его помощью не выйдет. Он немного тонизирует, но способен оказать и успокаивающее воздействие. Если заварить его в слабой концентрации, напиток будет тонизирующим, а если сделать его крепким, то эффект будет противоположным - расслабляющим и снотворным. Иван-чай помогает успокоиться при стрессах и неврозах. Он способствует выводу токсинов и даже тяжелых металлов, помогает при отравлении и похмелье.

При всем при этом у Иван-чая нет горького привкуса, и его приятно пить без сахара и сладостей, что стоит взять на заметку страдающим сахарным диабетом. Вообще, у Иван-чая практически нет противопоказаний. Употребление его допустимо, а иногда даже рекомендуется беременным и кормящим грудью, будет полезно для детей. Единственным противопоказанием может быть индивидуальная непереносимость.

Рекомендуют употреблять Иван-чай в случае анемии и как вспомогательное средство для восстановления после болезней.

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Регулярное употребление целебного растения поможет очистить сосуды, приведет в норму давление, даст организму силы для борьбы с инфекциями и вирусами, очистит кожу от угрей и дерматита, восстановит тонус.

Слабый отвар помогает улучшить состояние в случае язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. В походах наши предки использовали стебель Иван-чая для того, чтобы обеззаразить порезы и ускорить их заживление.

На Аляске из Иван-чая делают различные сладости и даже вкусное мороженое.

Фото: 3d-bd.ru

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