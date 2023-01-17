Врач Цыпуштанова: антидепрессанты и ботокс помогут победить мигрень

Врач-невролог Мария Цыпуштанова перечислила самые эффективные способы, позволяющие остановить приступ мигрени.

По её словам, пациентам, страдающим от этого заболевания, нередко назначают препараты для снижения артериального давления и антидепрессанты. Она также добавила, что в некоторых случаях людям с мигренью следует принимать противосудорожные лекарственные средства.

"Ботулинотерапия: инъекции ботулотоксина А (ботокс) примерно каждые 12 недель помогают предотвратить мигрень у некоторых взрослых", — добавила медик в интервью изданию "Лайф".

Кроме того, врач подчеркнула: иногда пациенты обращаются к новейшим препаратам, таким как фреманезумаб и эренумаб. Они продемонстрировали сенсационную эффективность при мигрени, уточнила невролог.

Как пояснила специалист, приступ мигрени можно распознать по сильной головной боли, тошноте, рвоте, высокой чувствительности к звуки и свету.

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