Профессор Петрухин: мигающие гирлянды могут навредить при депрессии и мигрени

Мигающий режим, который встроен в многие гирлянды, в некоторых ситуациях способен ухудшить состояние человека. Об этом сообщил профессор кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Андрей Петрухин.

В интервью РИА Новости он отметил, что мелькающий свет наносит вред пациентам, страдающим от фотосенситивной эпилепсией и мигрени.

Мигающие гирлянды также представляют опасность для людей, у которых диагностировали душевные расстройства, например, депрессию, указал специалист.

Петрухин призвал россиян обязательно выключать гирлянду перед отходом ко сну во избежание возгорания. По его словам, если в доме есть дети, необходимо выстроить ровное освещение. Как пояснил профессор, гирлянды нередко раздражают малышей и мешают им спокойно спать.

Ранее психолог Ольга Кутукова посоветовала принимать тёплую ванну с эфирными маслами лаванды и бергамота для здорового сна.

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