У подавляющего большинства людей — да что там у большинства, практически у всех — есть привычки, которые только кажутся пустяковыми, подчёркивается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sina.com.
Например, не стоит прикрывать рот руками при чихании, отмечается в материале. Дело в том, что вирусы и бактерии остаются на коже до трёх часов. А после вирус может легко попасть в глаза.
Кроме того, если человек закрывает рот и нос при чихании, образуется сильное давление, создаваемое верхними дыхательными путями, которое негативно действует на барабанную перепонку.
Как чихать правильно:
Ещё один совет — не пить утром воду, не почистив зубы. Дело в том, что во время сна остатки пищи и бактерии скапливаются на зубах, а затем соединяются с кальциевой солью слюны и откладываются, образуя налет и зубной камень. Если сразу после пробуждения вы будете пить воду, то все это попадет в ваш организм, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Правильно пить воду с утра следует так:
Спать в автомобиле тоже следует правильно. Когда человек спит, мышцы вокруг шейного отдела позвоночника полностью расслаблены. И если машину тряхнет либо при резком торможении — то о негативных последствиях рассуждать излишне.
Что надо делать, чтобы себя обезопасить по максимуму:
Конечно, перечень привычек этим не исчерпывается. Но кому их знать лучше, нежели каждому из нас.
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