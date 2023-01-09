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Sina.com: у всех людей есть маленькие привычки, на которые не обращают внимания. А они очень вреды

Здоровье

У подавляющего большинства людей — да что там у большинства, практически у всех — есть привычки, которые только кажутся пустяковыми, подчёркивается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sina.com.

Sina.com: у всех людей есть маленькие привычки, на которые не обращают внимания. А они очень вреды

Например, не стоит прикрывать рот руками при чихании, отмечается в материале. Дело в том, что вирусы и бактерии остаются на коже до трёх часов. А после вирус может легко попасть в глаза.

Кроме того, если человек закрывает рот и нос при чихании, образуется сильное давление, создаваемое верхними дыхательными путями, которое негативно действует на барабанную перепонку.

Как чихать правильно:

  • прикрывать рот и нос салфеткой, которую сразу выбросить;
  • если с салфетка вне пределов досягаемости, то хотя бы натянуть на ладонь рукав, прежде чем прикрыть рот;
  • если прикрыли рот и нос руками, то обязательно их помыть.

Ещё один совет — не пить утром воду, не почистив зубы. Дело в том, что во время сна остатки пищи и бактерии скапливаются на зубах, а затем соединяются с кальциевой солью слюны и откладываются, образуя налет и зубной камень. Если сразу после пробуждения вы будете пить воду, то все это попадет в ваш организм, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Правильно пить воду с утра следует так:

  • приготовить 300 миллилитров теплой кипяченой воды;
  • натощак наберите в рот воды — примерно на один большой глоток — и проглотите ее маленькими порциями. Если выпить слишком быстро или слишком много, то можно отбить желание позавтракать.

Спать в автомобиле тоже следует правильно. Когда человек спит, мышцы вокруг шейного отдела позвоночника полностью расслаблены. И если машину тряхнет либо при резком торможении — то о негативных последствиях рассуждать излишне.

Что надо делать, чтобы себя обезопасить по максимуму:

  • лучше всего опираться на боковую часть сиденья, а не лежать на нем прямо.
  • U-образная подушка может сыграть определенную "буферную" роль при резком торможении.

Конечно, перечень привычек этим не исчерпывается. Но кому их знать лучше, нежели каждому из нас.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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