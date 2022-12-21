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Ирина Шлионская

В зрелом возрасте гаджеты не представляют опасности для зрения

Здоровье » Зрение » Профилактика

Мы постоянно слышим и читаем о том, что активное пользование гаджетами наносит вред нашему зрению. Но это не так.

В зрелом возрасте гаджеты не представляют опасности для зрения

Вернее, не совсем так, утверждает офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. По её мнению, пагубное влияние смартфонов, планшетов и телевизоров на состояние человеческих глаз сильно преувеличено.

Только не для взрослых!

Да, при длительном смотрении на экран наши глаза действительно устают, и возникает ощущение, что зрение "просело". Но это лишь временный эффект, говорит Шилова. Она утверждает, что около 80% заболеваний глаз вызваны генетическими причинами — например, если мать носит очки, то с большой вероятностью и у дочери будет плохое зрение. А вот внешняя среда воздействует на глаза незначительно.

Хотя, вредные привычки всё-таки могут привести к ухудшению зрения. Скажем, при неправильном питании может развиться диабет, а при нём начинаются проблемы с глазной сетчаткой.

Исследования подтвердили, что восемь-девять часов, проведённых за компьютером и другими электронными устройствами, у которых есть монитор — это вполне нормальная нагрузка для взрослого человека. И зрение от этого не испортится. Другое дело, что постоянно сидеть — не очень полезно для организма, нужна всё-таки двигательная активность.

Детям нужен контроль

Откуда же тогда взялся миф об опасности гаджетов для глаз? Он возник не на пустом месте, предупреждает Шилова. Речь идёт, в первую очередь, о детях и подростках.

Примерно до 18 лет структура наших глаз продолжает формироваться. Поэтому несовершеннолетним требуется дозировать зрительную нагрузку.

"Ребёнку необходимо делать паузы каждые два-три часа работы с гаджетом, — комментирует офтальмолог. — В перерывах необходимо делать упражнения, позволяющие менять фокусное расстояние".

Эксперт рекомендует выполнять такое упражнение, как "Метка на стекле". Сначала следует смотреть в течение нескольких секунд на близко расположенный объект, затем переводить взгляд на другой объект, который находится на той же линии взгляда, но вдалеке. Упражнение нужно проделать несколько раз.

Ищите причину!

Ещё на качество зрения могут влиять стрессы, ведь глаза связаны с нашей нервной системой, говорит эксперт. При сильном стрессе человек может ощущать снижение зрения, а в некоторых исключительных случаях и полностью ослепнуть. При этом, сами по себе глаза остаются здоровыми, а лечить такое состояние надо у невролога.

Если же вы ощущаете сильную боль в глазах, то это также может быть вызвано не злоупотреблением гаджетами, а развитием глаукомы, кластерной мигренью или таким заболеванием, как герпетический кератит, утверждает врач. Непрекращающиеся или часто повторяющиеся болевые ощущения — повод обратиться к специалистам, чтобы определить причину недомогания.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом.
Куратор Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом.
Куратор Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя. Занимается проверкой зрения, а также подбором очков и контактных линз.
Темы диабет болезни здоровье медицина

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