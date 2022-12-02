Кардиолог Серебрянский заявил, что специальная диета поможет разжижать кровь

Густая кровь приводит ко многим серьёзным заболеваниям. Она становится причиной повышенного давления, аритмии, стенокардии. Однако с проблемой можно справиться путём корректировки питания. Об этом заявил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

"Если вы стали замечать, что у вас часто случаются головные боли и тяжесть в голове, вы испытываете жажду и быстро устаете, вам стоит обратить на эти симптомы внимание", — приводят слова специалиста "Кубанские новости".

Давящие боли в сердце и повышенный гематокрит также могут говорить о густой крови. Для точной диагностики следует сдать общий анализ крови.

Для разжижения крови можно придерживаться специальной диеты. Нужно добавить в рацион помидоры, морепродукты, орехи, клубнику, ежевику, смородину, крыжовник, цитрусовые и имбирь. Молочные и кисломолочные продукты следует выбирать с низкой жирностью. Лучше отказаться от бананов, гречки, жареного и копчёного, мясных полуфабрикатов, фаст-фудов и сладостей.

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