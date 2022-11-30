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Косметолог о защите кожи зимой: "После умывания не выходим на улицу"

Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, как ухаживать за кожей в зимний период.

Косметолог о защите кожи зимой: "После умывания не выходим на улицу"

"Выбираем ночной крем по своему типу кожи. Но его текстура должна быть чуть плотнее, чем летом. Чтобы не сохла кожа, дома должна быть хорошая влажность. Помогут мокрые простыни, проветривания, увлажнители воздуха, ионизаторы, растения. Не выходим на улицу после умывания и стараемся кожу мочить как можно меньше. Чем больше мы мочим кожу, тем больше она сохнет. Остаточная вода до двух часов остаётся в клетках. Когда выходим на мороз, всё это обветривается, вода кристаллизуется, клетки повреждаются. Это проявляется в виде покраснения и шелушения. Используем капюшоны и шарфы, чтобы защитить кожу от холода и ветра", — сообщила косметолог.

Она посоветовала использовать крема от мороза на сухой и на нормальной коже до температуры минус 15 градусов. После этого температурного порога вода, содержащаяся в любом креме, будет замерзать и повреждать клетки.

Также Егорова дала советы по использованию тонального крема в зимний период.

"Есть более сухие крема пудровой текстуры, которые как шпатлёвка, они видны на лице, как грим. Они будут защищать. Пудра сушит, естественно. Лучше зимой её не использовать", — отметила собеседница издания.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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