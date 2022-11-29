Косметолог: "Жёлтый пилинг подходит для омоложения, лазерный убирает рубцы"

Пилинг — нужная процедура для любой женщины, которая заботится о продлении молодости. Изначально пилинги работали только на уровне самого поверхностного слоя кожи — на уровне эпидермиса. Такой пилинг стимулирует активное отшелушивание рогового слоя кожи, в итоге клетки внутри кожи получают сигнал, что снаружи нет "покрышки", поэтому им надо активно делиться. Запускается дифференцировка клеток эпидермиса, и он обновляется. И как следствие — улучшается качество кожи: сокращаются неглубокие морщинки, поры, уменьшается пигмент. С развитием медицины и косметологии глубина проникновения пилинга в кожу увеличилась. И теперь можно работать даже со средним слоем, с дермой. Это в разы усиливает результат и расширяет перечень показаний для пилингов. Для чего нужно отшелушивать кожу и какие виды пилинга существуют, рассказала читателям Pravda.Ru врач-косметолог центра косметологии "Виктория Клиник" Анна Михайлова.

Пилинги: какие бывают

Чем глубже пилинг, тем сложнее реабилитация. Если при поверхностном химическом пилинге речь идёт о незначительном шелушении мелкими частичками в течение пары дней, то при глубоком и срединном пилинге, чешуйки более крупные и реабилитация может занимать до 10-14 дней. Поверхностные пилинги допускается делать самостоятельно дома согласно инструкции к ним, а срединные и глубокие делают только у косметолога. Особенно хочется отметить такие популярные срединные пилинги, как Prх-t33 и PeachPeel. За счёт более усложненной формулы они проникают глубоко, но не повреждают роговой слой и не требуют реабилитации. Глубокие и срединные пилинги работают с более глубокими морщинами, более глубокой пигментацией, дают лифтинг кожи и в целом более выраженные результаты.

Химический пилинг

В основу химических пилингов чаще всего заложены кислоты. Например, миндальная кислота хорошо увлажняет кожу, азелаиновая и салициловая отлично работают с акне и черными точками, гликолевая и ретиноевая (желтый пилинг) прекрасно омолаживают кожу.

Механический пилинг

В основе механического пилинга лежит механическое воздействие. Самый известный механический пилинг - это скраб. В качестве эксфолиаторов в скрабе могут быть песчинки, глинистые частицы, скорлупки орехов, измельченные косточки. Эти скрабы очень грубые, и работать ими рекомендуется только по телу. А для лица лучше подобрать более нежный скраб, например, с частицами воска жожоба или полиэтиленовыми гранулами. Наносить скраб лучше на увлажненную кожу и помассировать слегка в течение 3-5 минут, затем тщательно смыть.

Если кожа очень чувствительная и тонкая, то лучше выбрать более деликатный механический пилинг: пилинг-гоммаж. В его составе

латекс,

парафин,

глина,

воск,

но наносится он сплошным слоем, застывает в плёнку и затем скатывается подушечками пальцев, при этом удаляется вместе с отмершими клетками.

А для жирной, плотной кожи можно использовать более сильный механический пилинг: броссаж. При брашинге очищение от отмерших клеток происходит за счёт специальной щеточки, которой обрабатывают лицо.

Физический (лазерный, ультразвуковой) пилинг

Это аппаратные методы. Ультразвук часто добавляют в чистку лица, так как он дополнительно очищает кожу от омертвевших клеток. Переносится легко, приятно. А лазерный пилинг — менее приятная и серьезная процедура, при которой кожа повреждается лазером до кровяной росы. Делается это для дальнейшего обновления. После лазерного пилинга очень хорошо уходят рубцы постакне и статические морщины.

Биологический, ферментативный пилинг

Подходит для любого типа кожи. Часто используют фермент из плодов папайи (папаин), из стволов ананасового дерева (бромелаин) и другие. Работают ферменты в тёплых влажных условиях, поэтому все ферментные пилинги наносятся под тёплый влажный компресс. При проведении глубоких пилингов особенно важен подготовительный уход, время года (не проводится в период солнечной активности), правильное восстановление и средства постпилингового ухода за кожей. В период реабилитации обязательно включают средства, ускоряющие заживление кожи, и солнцезащитные препараты. Остальные рекомендации зависят от использованного пилинга.

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Тайны продления молодости: Как ухаживать за кожей в 25 лет

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Балюра Елена Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д). Куратор Ларина Татьяна Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск). Проводит обследование и лечение заболеваний, передающихся половым путем (половой герпес, цитомегаловирус, гарднереллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз, сифилис). Проводит профилактику заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), удаление новообразований: бородавок, папилом, остроконечных кондилом, невусов, контагиозного моллюска. Куратор Воротникова Ирина Андролог, венеролог, дерматовенеролог, дерматолог, уролог. Специалист по лечению угревой болезни, кожных язв, аллергических дерматитов, циститов и простатитов. Проходит ежегодные стажировки в медицинских учреждениях Европы. Является автором более 20 публикаций в различных печатных изданиях и одного изобретения (применение имуно стимуляторов в лечении кожных заболеваний).

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