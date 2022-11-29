Пилинг — нужная процедура для любой женщины, которая заботится о продлении молодости. Изначально пилинги работали только на уровне самого поверхностного слоя кожи — на уровне эпидермиса. Такой пилинг стимулирует активное отшелушивание рогового слоя кожи, в итоге клетки внутри кожи получают сигнал, что снаружи нет "покрышки", поэтому им надо активно делиться. Запускается дифференцировка клеток эпидермиса, и он обновляется. И как следствие — улучшается качество кожи: сокращаются неглубокие морщинки, поры, уменьшается пигмент. С развитием медицины и косметологии глубина проникновения пилинга в кожу увеличилась. И теперь можно работать даже со средним слоем, с дермой. Это в разы усиливает результат и расширяет перечень показаний для пилингов. Для чего нужно отшелушивать кожу и какие виды пилинга существуют, рассказала читателям Pravda.Ru врач-косметолог центра косметологии "Виктория Клиник" Анна Михайлова.
Чем глубже пилинг, тем сложнее реабилитация. Если при поверхностном химическом пилинге речь идёт о незначительном шелушении мелкими частичками в течение пары дней, то при глубоком и срединном пилинге, чешуйки более крупные и реабилитация может занимать до 10-14 дней. Поверхностные пилинги допускается делать самостоятельно дома согласно инструкции к ним, а срединные и глубокие делают только у косметолога. Особенно хочется отметить такие популярные срединные пилинги, как Prх-t33 и PeachPeel. За счёт более усложненной формулы они проникают глубоко, но не повреждают роговой слой и не требуют реабилитации. Глубокие и срединные пилинги работают с более глубокими морщинами, более глубокой пигментацией, дают лифтинг кожи и в целом более выраженные результаты.
В основу химических пилингов чаще всего заложены кислоты. Например, миндальная кислота хорошо увлажняет кожу, азелаиновая и салициловая отлично работают с акне и черными точками, гликолевая и ретиноевая (желтый пилинг) прекрасно омолаживают кожу.
В основе механического пилинга лежит механическое воздействие. Самый известный механический пилинг - это скраб. В качестве эксфолиаторов в скрабе могут быть песчинки, глинистые частицы, скорлупки орехов, измельченные косточки. Эти скрабы очень грубые, и работать ими рекомендуется только по телу. А для лица лучше подобрать более нежный скраб, например, с частицами воска жожоба или полиэтиленовыми гранулами. Наносить скраб лучше на увлажненную кожу и помассировать слегка в течение 3-5 минут, затем тщательно смыть.
Если кожа очень чувствительная и тонкая, то лучше выбрать более деликатный механический пилинг: пилинг-гоммаж. В его составе
но наносится он сплошным слоем, застывает в плёнку и затем скатывается подушечками пальцев, при этом удаляется вместе с отмершими клетками.
А для жирной, плотной кожи можно использовать более сильный механический пилинг: броссаж. При брашинге очищение от отмерших клеток происходит за счёт специальной щеточки, которой обрабатывают лицо.
Это аппаратные методы. Ультразвук часто добавляют в чистку лица, так как он дополнительно очищает кожу от омертвевших клеток. Переносится легко, приятно. А лазерный пилинг — менее приятная и серьезная процедура, при которой кожа повреждается лазером до кровяной росы. Делается это для дальнейшего обновления. После лазерного пилинга очень хорошо уходят рубцы постакне и статические морщины.
Подходит для любого типа кожи. Часто используют фермент из плодов папайи (папаин), из стволов ананасового дерева (бромелаин) и другие. Работают ферменты в тёплых влажных условиях, поэтому все ферментные пилинги наносятся под тёплый влажный компресс. При проведении глубоких пилингов особенно важен подготовительный уход, время года (не проводится в период солнечной активности), правильное восстановление и средства постпилингового ухода за кожей. В период реабилитации обязательно включают средства, ускоряющие заживление кожи, и солнцезащитные препараты. Остальные рекомендации зависят от использованного пилинга.
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