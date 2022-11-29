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Хирург Велиханов: смартфоны приводят к появлению морщин и второго подбородка

Здоровье

Если человек подолгу не расстаётся со своим смартфоном, то вскоре может столкнуться с появлением морщин и второго подбородка, сообщил пластический хирург Рашид Велиханов.

Хирург Велиханов: смартфоны приводят к появлению морщин и второго подбородка

В беседе с "Известиями" он пояснил, что на корпусе мобильного устройства скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза.

По его словам, загрязнение кожи приводит к различным высыпаниям и прыщам. Специалист порекомендовал россиянам регулярно очищать смартфоны с помощью антисептиков.

Врач также добавил, что голова человека во время пользования телефона нередко наклонена под углом 45 градусов.

Такое положение провоцирует образование морщин в области подбородка, уточнил эксперт.

Кроме того, Велиханов подчеркнул: при использовании смартфона в тёмное время суток происходит нарушение выработки мелатонина и соматотропина, отвечающих за омоложение кожи. Как отметил специалист, люди, которые постоянно пользуются телефоном, часто обращаются к пластическим хирургам для восстановления мягких тканей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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