Если человек подолгу не расстаётся со своим смартфоном, то вскоре может столкнуться с появлением морщин и второго подбородка, сообщил пластический хирург Рашид Велиханов.
В беседе с "Известиями" он пояснил, что на корпусе мобильного устройства скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза.
По его словам, загрязнение кожи приводит к различным высыпаниям и прыщам. Специалист порекомендовал россиянам регулярно очищать смартфоны с помощью антисептиков.
Врач также добавил, что голова человека во время пользования телефона нередко наклонена под углом 45 градусов.
Такое положение провоцирует образование морщин в области подбородка, уточнил эксперт.
Кроме того, Велиханов подчеркнул: при использовании смартфона в тёмное время суток происходит нарушение выработки мелатонина и соматотропина, отвечающих за омоложение кожи. Как отметил специалист, люди, которые постоянно пользуются телефоном, часто обращаются к пластическим хирургам для восстановления мягких тканей.
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