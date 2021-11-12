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Автор Маргарита Кичерова

“Маска печали” на лице формируется из-за гипертонуса платизмы

Здоровье » Красота

Что такое платизма, почему её называют мышцей молодости, а также о том, как правильно ухаживать за платизмой, чтобы поддерживать её в тонусе, рассказала Pravda.Ru врач-косметолог Екатерина Стёпкина.

“Маска печали” на лице формируется из-за гипертонуса платизмы

Волшебная мышца

— Екатерина, говорят, что платизма — это мышца молодости. Что вообще из себя представляет платизма?

— Как вы уже сказали, платизма — это мышца молодости. Это мышца передней поверхности шеи и области декольте. Её нижние точки прикрепляются на уровне ключиц, а верхние точки прикрепляются к нижней челюсти, к нижним уголкам рта и к жевательной мышце. Платизма принимает участие в мимике. Эта мышца:

  • подтягивает кожу,
  • формирует красивый овал лица,
  • убирает морщины в области шеи,
  • препятствует формированию морщин в области декольте.

— Если функции платизмы нарушены, какие изменения могут из-за этого произойти?

— Если есть гипотонус мышц, то есть снижен тонус или пучки мышц расходятся, то мы можем увидеть формирование второго подбородка, провисание в этой области. Если же мышцы, наоборот, в гипертонусе находятся, то у людей происходит формирование морщин. Это морщины вертикальные, очень выраженные в области шеи, и морщины горизонтальные, которые формируются в виде кольца. Также при гипертонусе платизмы мы можем видеть опущенные уголки рта у людей, что формирует выражение негативных эмоций на лице.

— То есть негативные эмоции влияют на состояние платизмы?

— Да. Как отрицательные эмоции влияют на состояние платизмы, фиксируют это негативное выражение, так и состояние платизмы влияет на выражение эмоций на лице человека.

Если гипертонус у мышцы врождённый, то у человека постоянно опущенные уголки рта. Соответственно, пациенты часто жалуются, что у них всегда недовольное выражение лица.

— Влияют ли лишний вес, спортивные упражнения на состояние платизмы?

— Да, абсолютно точно влияют. Лишний вес приводит к гипоксии, расслаблению мышцы. Эта мышца и так недостаточно кровоснабжается за счёт своего особенного строения. А лишний вес этому ещё более способствует, приводит к расхождению пучков в этой области. И мы видим формирование второго подбородка у человека.

Если человек мало занимается спортом, это тоже отрицательно сказывается на состоянии платизмы. Хорошие физические упражнения в целом, общий мышечный тонус и мышечные нагрузки на область шеи благоприятно влияют, поддерживают её в тонусе и препятствуют формированию морщин, второго подбородка.

— Сама платизма — это мышца или она имеет жировую прослойку?

— Это мышца, которая имеет особенное строение в отличие от других мышц. Она крепится своими пучками к коже, а не к костям. Поэтому данная мышца влияет на состояние тонуса кожи в области шеи и декольте.

Главное — профилактика

— Как правильно ухаживать за платизмой?

— Во-первых, важно общее состояние организма. Для этого нужны спортивные упражнения, физическая нагрузка на весь организм, шею. Очень хорошо влияет массаж. Плюс инъекционные процедуры в косметологии: например, мы вводим ботулотоксин в область уголков рта, по всей платизме проводим инъекции, чтобы её расслабить, привести в тонус кожу в случае гипертонуса платизмы. Самыми крайними мерами считаются пластические операции, когда уже есть:

  • второй подбородок,
  • отхождение пучков мышц.

Тогда уже проводится платизмопластика.

— Что можно сделать для сохранения молодости платизмы?

— Для профилактики подходит массаж. Можно заниматься фейсбилдингом. Сейчас это модное направление. Такие занятия хорошо отражаются на состоянии платизмы. Йога тоже хорошо помогает. Физические упражнения на мышцы шеи и вообще спорт в целом хорошо будут влиять. И побольше положительных эмоций.

— А какие-то кремы, увлажнение можно использовать?

— Да, обязательно используйте кремы, которые направлены на увлажнение кожи. Они в целом будут хорошо влиять на кожу. Не столько на платизму, сколько в целом на состояние кожи.

— Какие простые упражнения можно делать для укрепления платизмы?

— В первую очередь это напряжение жевательных мышц, выдвижение немного вперёд подбородка, нижней губы. Мы её напрягаем и расслабляем в течение дня, чтобы мышца тренировалась. Это самое простое упражнение из того, что я могу подсказать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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