Частое употребление маринованных огурцов, грибов и рассола способно привести к вымыванию кальция из организма. Об этом заявил травматолог-ортопед Руслан Нифтуллаев.
По его словам, подобную проблему также могут спровоцировать сладкие газированные напитки, селёдка, арбузы, соевое и овсяное молоко.
Как пояснил специалист в интервью изданию "Доктор Питер", потребление таких продуктов нужно сократить пациентам, у которых есть предпосылки для развития остеопороза, например, пожилым людям.
Он также добавил, что кофе тоже нередко вымывает кальций, даже если человек пьёт его с добавлением молока. При этом сахар лишь усиливает негативные процессы, указал врач. Нифтуллаев порекомендовал россиянам выпивать одну-две чашки натурального кофе в день без каких-либо усилителей вкуса.
Кроме того, медик отметил, что улучшить состояние костей помогут продукты, богатые витамином D и кальцием. Речь идёт о капусте, кунжуте и рыбных консервах, заключил эксперт.
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