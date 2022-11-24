Врач Нифтуллаев: маринованные огурцы и грибы вымывают кальций из организма

Частое употребление маринованных огурцов, грибов и рассола способно привести к вымыванию кальция из организма. Об этом заявил травматолог-ортопед Руслан Нифтуллаев.

По его словам, подобную проблему также могут спровоцировать сладкие газированные напитки, селёдка, арбузы, соевое и овсяное молоко.

Как пояснил специалист в интервью изданию "Доктор Питер", потребление таких продуктов нужно сократить пациентам, у которых есть предпосылки для развития остеопороза, например, пожилым людям.

Он также добавил, что кофе тоже нередко вымывает кальций, даже если человек пьёт его с добавлением молока. При этом сахар лишь усиливает негативные процессы, указал врач. Нифтуллаев порекомендовал россиянам выпивать одну-две чашки натурального кофе в день без каких-либо усилителей вкуса.

Кроме того, медик отметил, что улучшить состояние костей помогут продукты, богатые витамином D и кальцием. Речь идёт о капусте, кунжуте и рыбных консервах, заключил эксперт.