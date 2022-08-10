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Диетолог рассказала о вреде заготовок на зиму: уйма сахара и никаких витаминов

Здоровье

Привычные россиянам заготовки на зиму: соленья и варенье не только не несут в себе пользы, но при определённых проблемах со здоровьем могут нанести вред, пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, травница Анжелика Дюваль.

Диетолог рассказала о вреде заготовок на зиму: уйма сахара и никаких витаминов

По словам врача, истоки традиции мариновать, солить, варить и закатывать на зиму заготовки исходят корнями к тому времени, когда достать зимой свежие овощи, ягоды и фрукты было просто невозможно и люди пытались сохранить продукты на время холодов. Однако, как подчеркнула Дюваль, никакой пользы организму они не принесут.

"В заготовках всегда используется большое количество сахара, большое количество соли, используются какие-то эссенции уксусные — в общем, что только не добавляют", — пояснила диетолог.

Как подчеркнула врач, лакомиться такими заготовками не стоит тем, кто пытается похудеть. А при определённых проблемах со здоровьем, консервация может довести человека до больницы.

"Многие витамины, не говоря уже о минеральных веществах, о кислотах, при высоких температурах либо окисляются, либо переходят из органических форм в неорганические формы. Всё это становится таким продуктом, который может способствовать образованию камней в почках, камней в желчном, это проблемы с давлением", — рассказала Дюваль.

По словам врача, мало пользы и от привычного варенья. В ходе термической обработки ягоды и фрукты теряют свои витамины и полезные вещества, а вместо этого напитываются огромным количеством сахара.

Домашние соленья
 

Однако, для любителей полакомиться есть выход.

"Заморозка, безусловно, гораздо лучше, потому что это и более щадящий способ и помогает сохранить большинство витаминов и минеральных веществ", — советует врач. — Есть сейчас масса рецептов, когда можно без варки приготовить варенье, а это действительно будет полезным продуктом, не добавляя туда ни капли сахара. Например, делать варенье на сиропе топинамбура, который является натуральным сахарозаменителем безопасным для организма".

Впрочем, любителям покупать свежие фрукты и овощи зимой, тоже стоит "поберечься". Как правило, для скорейшего роста и созревания продукта, аграрии в холодный период используют различные добавки, что тоже может навредить. Как подчеркнула врач, отчаиваться не стоит и нужно просто потратить время на то, чтобы найти добросовестного производителя со всеми необходимыми сертификатами, которые, к слову, не нужно стесняться требовать.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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