Диетолог Русакова: даже качественная тушёнка может быть опасна для здоровья

Повод отказаться от покупки тушёнки — консерванты или дополнительные добавки в её составе. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Дарья Русакова.

Эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" заметила, что качественная тушенка иногда вполне может заменить свежеприготовленное мясо.

По словам специалиста, использовать тушенку возможно, если в ней нет соли, консервантов и дополнительных добавок (крахмала, сои).

Но слишком часто не стоит есть даже хорошую тушенку, добавила врач.

Даже качественную тушенку не стоит брать, если на упаковке есть повреждения, она непригодна для употребления и может быть опасна, так как в ней могут присутствовать ботулизм и другие инфекции, объяснила Русакова.