Нутрициолог: соль в рационе можно заменить на пряные травы и специи

Соль — не самая полезная приправа для здоровья, и её количество по возможности стоит сокращать в рационе. Как это можно сделать, объяснила нутрициолог Ната Гончар.

Эксперт поделилась с изданием "СЭ" пятью советами, которые помогут есть меньше соли.

Специалист рекомендует солить блюдо непосредственно перед едой, а не в процессе приготовления, а также отказаться от солёных закусок, соусов и продуктов быстрого приготовления.

Консервированные овощи диетолог советует перед употреблением промывать от рассола, чтобы смыть избыток соли.

По словам Гончар, соль стоит заменить пряными травами и специями, которые также могут придать блюду насыщенный вкус.

В рацион нужно добавить продукты, богатые калием, которые поддерживают баланс натрия и калия в организме, выводя при этом излишки соли.