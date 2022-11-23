Соль — не самая полезная приправа для здоровья, и её количество по возможности стоит сокращать в рационе. Как это можно сделать, объяснила нутрициолог Ната Гончар.
Эксперт поделилась с изданием "СЭ" пятью советами, которые помогут есть меньше соли.
Специалист рекомендует солить блюдо непосредственно перед едой, а не в процессе приготовления, а также отказаться от солёных закусок, соусов и продуктов быстрого приготовления.
Консервированные овощи диетолог советует перед употреблением промывать от рассола, чтобы смыть избыток соли.
По словам Гончар, соль стоит заменить пряными травами и специями, которые также могут придать блюду насыщенный вкус.
В рацион нужно добавить продукты, богатые калием, которые поддерживают баланс натрия и калия в организме, выводя при этом излишки соли.
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