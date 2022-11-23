Если женщина посидит на чём-то холодном, это не приведёт к развитию воспалительных заболеваний, сообщила акушер-гинеколог Анастасия Соколовская.
В интервью изданию "Лайф" она отметила, что для появления цистита, цервицита, вагинита и других женских болезней необходимы бактерии или вирусы. Специалист подчеркнула: мнение о том, что воспаления возникают лишь от сидения на холодной поверхности, является популярным заблуждением.
Как пояснила врач, все люди — переносчики различных бактерий, которые начинают негативно влиять на работу организма из-за ослабленного иммунитета. По её словам, переохлаждение как раз способно запустить этот процесс.
"Если у человека уже имеется хронический рецидивирующий генитальный герпес, цистит или сальпингоофорит, то есть риск обострения", — указала Соколовская.
При этом она добавила, что застудить половые органы невозможно.
Ранее врач Иван Бокин рассказал, с чем может быть связано развитие цистита. Он убеждён: в 90 процентах случаев заболевание провоцирует постоянно пребывающая в организме инфекция.
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