Врач Соколовская: женские болезни не могут появиться лишь от сидения на холодном

Если женщина посидит на чём-то холодном, это не приведёт к развитию воспалительных заболеваний, сообщила акушер-гинеколог Анастасия Соколовская.

В интервью изданию "Лайф" она отметила, что для появления цистита, цервицита, вагинита и других женских болезней необходимы бактерии или вирусы. Специалист подчеркнула: мнение о том, что воспаления возникают лишь от сидения на холодной поверхности, является популярным заблуждением.

Как пояснила врач, все люди — переносчики различных бактерий, которые начинают негативно влиять на работу организма из-за ослабленного иммунитета. По её словам, переохлаждение как раз способно запустить этот процесс.

"Если у человека уже имеется хронический рецидивирующий генитальный герпес, цистит или сальпингоофорит, то есть риск обострения", — указала Соколовская.

При этом она добавила, что застудить половые органы невозможно.

Ранее врач Иван Бокин рассказал, с чем может быть связано развитие цистита. Он убеждён: в 90 процентах случаев заболевание провоцирует постоянно пребывающая в организме инфекция.